Закончилась бы уже в первый день: Трамп рассказал, благодаря чему Украина выжила

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина могла бы прекратить сопротивление в первый день полномасштабного вторжения РФ без помощи Белого дома.

Украина не смогла бы устоять без поддержки и помощи США во время полномасштабного вторжения России. Дональд Трамп заявил, что Америка сыграла решающую роль в сохранении украинского государства, ведь без нее сопротивление завершилось бы уже в первый день войны. Об этом политик сказал во время официальной встречи с премьером Ирландии Майклом Мартином, передает Clash Report.

"С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли. Честно говоря, Украина бы закончилась уже в первый день", — сказал Трамп.

Кроме этого, Трамп снова заговорил о прозрачности использования финансов администрацией Байдена.

Відео дня

"Байден передал им от $350 млрд до $400 млрд оборудованием и наличными. Кто-то должен узнать о наличных", — заявил Трамп.

Также политик снова поставил под сомнение целесообразность выделения помощи США. Потому что нападение России на Украину, как он заявил, не представляло прямой угрозы для Америки, но помощь все равно была выделена.

"Можно сказать, что это не была угроза — вы знаете, мы им помогаем. Поэтому мы им помогали, а они нам не помогали", — отметил президент США. Дональд Трамп.

Напомним, 13 марта Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в украинской помощи для защиты от иранских дронов в Персидском заливе.

"Война с Ираном вскоре закончится, поэтому нам больше не нужна помощь Украины в борьбе с беспилотниками. Военных возможностей США достаточно, чтобы самостоятельно противостоять воздушным угрозам", — заявил Трамп.

15 марта президент США сказал, что с Владимиром Зеленским гораздо сложнее договориться, чем с Путиным. Американский лидер считает, что именно Киев тормозит переговоры по окончанию российско-украинской войны.