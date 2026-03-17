Закінчилася б вже першого дня: Трамп розповів, завдяки чому Україна вижила

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна могла б припинити спротив у перший день повномасштабного вторгнення РФ без допомоги Білого дому.

Україна не змогла б встояти без підтримки та допомоги США під час повномасштабного вторгнення Росії. Дональд Трамп заявив, що Америка відіграла вирішальну роль у збереженні української держави, адже без неї спротив завершився б вже у перший день війни. Про це політик сказав під час офіційної зустрічі з прем’єром Ірландії Майклом Мартіном, передає Clash Report.

"З Україною було б покінчено за один день, якби ми не допомогли. Чесно кажучи, Україна б закінчилася вже першого дня", — сказпав Трамп.

Окрім цього, Трамп знову заговорив про прозорість використання фінансів адміністрацією Байдена.

"Байден передав їм від $350 млрд до $400 млрд обладнанням і готівкою. Хтось має дізнатися про готівку", — заявив Трамп.

Також політик знову поставив під сумнів доцільність виділення допомоги США. Бо напад Росії на Україну, як він заявив, не становив прямої загрози для Америки, але допомога все одно була виділена.

"Можна сказати, що це не була загроза — ви знаєте, ми їм допомагаємо. Тож ми їм допомагали, а вони нам не допомагали", — зауважив президент США. Дональд Трамп.

Нагадаємо, 13 березня Дональд Трамп заявив, що США не потребують української допомоги для захисту від іранських дронів у Перській затоці.

"Війна з Іраном незабаром закінчиться, тому нам більше не потрібна допомога України у боротьбі з безпілотниками. Військових можливостей США достатньо, щоб самостійно протистояти повітряним загрозам", — заявив Трамп.

15 березня президент США сказав, що із Володимиром Зеленським набагато складніше домовитися, аніж з Путіним. Американський лідер вважає, що саме Київ гальмує переговори щодо закінчення російсько-української війни.