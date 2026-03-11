"Он меня не услышал": Зеленский рассказал, что предупреждал Трампа о риске Третьей мировой

Еще год назад президент Украины Владимир Зеленский предупреждал своего американского коллегу о риске начала Третьей мировой войны.

Теперь он опасается, что как раз война на Ближнем Востоке и может перерасти в глобальную битву, о чем рассказал в беседе с ирландским блогером Кейлином Роберсоном.

"Я сказал, что будет Третья мировая война. Президент (Дональд Трамп — прим. ред) меня не услышал. Его люди, может, услышали, но я не уверен, что они могут оценить, что… Россия начала поддерживать дронами (Иран, — прим. ред) и, безусловно, поможет с ракетами", — вспомнил он разговор.

Зеленский отметил, что в начале полномасштабного вторжения Россия впервые начала использовать против Украины ударные иранские дроны-камикадзе. За эти годы производство выросло в разы. Иран теперь уже получает российские комплектующие для своих беспилотников, что установила украинская разведка, и этими БпЛА атакует страны Персидского залива, особенно базы американских солдат, повторяя тактику, которую Россия опробовала в Украине.

"Уже много потерь. Поэтому понятно, что это самый большой риск, с которым мир сталкивался за последние годы, потому что это может быть Третья мировая война, в которой мы будем", — считает политик.

По его словам, сотрудничество РФ и Ирана в производстве дронов — серьезная угроза, которая может привести к глобальному конфликту.

"Это самый большой риск, который мир имеет сегодня. Если войну на Ближнем Востоке не остановить, это может привести к долгой или даже мировой войне", — уверен он.

При этом президент уверен, что международное сообщество недооценивает риски объединения государств, ведущих агрессивную политику:

"Как с Россией, когда 10 тысяч северокорейских солдат уже находятся на территории России. Да, они сейчас там, но могут прийти в Украину. То же с Ираном — Россия может прислать войска. Мир готов к такому союзу? Мир не готов".

Зеленский отмечает, что страны также не готовы технически к подобной войне:

"С технической точки зрения Европа недостаточно готова. Только некоторые страны. Немцы очень быстры, но этого недостаточно. В этом году времени недостаточно, чтобы подготовиться к подобным вызовам. Северная Европа технологически сильна. США обладают очень мощной армией, но мы должны понимать: современная война — это ракеты и дроны, а не только наземные силы".

Для ведения такой войны нужен опыт, и у Украины он есть.

"Никто сейчас не имеет опыта наземных войск, как у нас… Много человеческих потерь… Новые технологии, новая война… И потому я считаю, что мир не готов к мировой войне, потому что мировая война — это не только дроны и ракеты. Это будет с наземными силами, с наземными наступательными шагами и глобальным количеством потерь", — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что теперь Украина имеет "карты", благодаря ВСУ.

Он также рассказал, что Киев предлагал США соглашение с передачей беспилотных технологий.