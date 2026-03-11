"Мы не показывали": Зеленский рассказал, что теперь Украина имеет "карты" благодаря солдатам (видео)

Если раньше президент США Дональд Трамп упрекал Украину за то, что она не имеет "карт", то теперь они у нее появились.

Если раньше президент США Дональд Трамп упрекал Украину за то, что она не имеет "карт", то теперь они у нее появились.Украина благодаря уровню подготовки своих военнослужащих, промышленности и специалистов получила важные "карты", благодаря чему теперь у нее "высокий уровень". Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону, обнародованном на YouTube-канале 11 марта.

Во время разговора глава государства объяснил ощущение того, что Соединенные Штаты Америки обратились за помощью именно к Украине, а не к Франции или Германии, а также отклонили авианосец Великобритании. По его словам, это стало возможным благодаря также различным украинским производствам, которые удалось нарастить с начала полномасштабной войны.

"Хорошее ощущение. Теперь это благодаря нашим солдатам, замечательным людям и многим различным производствам, которые мы увеличили с самого начала войны. Теперь у нас высокий уровень", — заявил Владимир Зеленский.

Президент также добавил в ходе разговора, что у Украины есть такие "козыри", которые она ранее не демонстрировала. Однако эти карты у Киева были еще год назад. Однако теперь "все поняли", что Украина имеет "карты".

"Я думаю, что год назад я тоже их имел, но мы не показывали. Но теперь все поняли, что мы их имеем. Да, это правда", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Что нужно для окончания войны в Украине

Президент также рассказал, что для окончания войны необходимы "быстрые и решительные" действия союзников. Это Зеленский сравнил с воздушной тревогой и атакой ракет и дронов, когда нужно оперативно реагировать.

"Это как с воздушной тревогой. Когда летят ракеты и "Шахеды", если нет быстрых шагов защиты — вас уничтожат. То же самое с этой войной и с Путиным. Его нужно остановить. Нужны быстрые шаги", — пояснил Зеленский.

