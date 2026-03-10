Швейцария или Турция: Зеленский рассказал, когда состоится следующий раунд переговоров

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что новые трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США состоятся уже на следующей неделе. Место встречи и точная дата пока не определены.

В то же время сейчас решается то, пройдут ли переговоры в Турции или в Швейцарии. Об этом президент сказал во время общения с журналистами, сообщил Telegram-канал "Новости. Live".

Зеленский напомнил, что переговоры были запланированы еще на эту неделю, однако американская сторона попросила перенести их из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"Переговоры планировали провести во вторник-среду в Турции. Я только что имел разговор с президентом Эрдоганом. Для всех них также на Ближнем Востоке война — это вызов, но все-таки все говорят о том, что диалог по окончанию войны в Украине важен, что это приоритет для всех нас", — заявил Зеленский.

Дата новых переговоров, по словам Зеленского, также зависит от ситуации в Иране.

На следующем раунде переговоров планируют продолжить обсуждение проведения обмена пленных, а также подготовку к возможной встрече на уровне лидеров. Эта встреча нужна для решения территориальных вопросов, которые, по мнению главы государства, невозможно решить на текущем уровне.

Отдельно Зеленский отметил важность участия в переговорах европейских партнеров.

"Надо, чтобы Европа тоже была более активной в этом направлении. Потому что от России Европа не дождется желания видеть ее за столом переговоров. Она (Россия — ред.) не хочет этого", — подчеркнул Зеленский.

В то же время президент рассказал, что не имеет деталей относительно разговора между Путиным и Трампом, который состоялся накануне.

Вечером 9 марта стало известно о разговоре Трампа и Путина, о чем написали росСМИ. При этом отмечалось, что инициатива телефонного контакта поступила из Белого дома. Разговор продолжался в течение часа и, по оценкам Кремля, был "деловым, конструктивным, откровенным". Как заявил помощник Путина Юрий Ушаков, говорили об Иране, Венесуэле и Украине.

Дональд Трамп назвал разговор с Путиным "очень хорошим", а также добавил, что на линии во время общения лидеров находились много людей.

Зато представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что лидеры не общались относительно перемирия или прекращения огня на войне в Украине.