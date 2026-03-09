Встречу Украины, США и России перенесли: в приоритете партнеров ситуация в Иране, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание с украинской командой переговорщиков относительно встречи с делегациями России и США. Он сообщил, что предстоящая встреча, которая была запланирована на эту неделю, будет перенесена.

Перенос переговоров был инициирован американскими партнерами. Об этом глава государства написал в Telegram.

Он пояснил, что приоритет американской стороны и все внимание сейчас приковано к войне против Ирана. Когда именно пройдет встреча теперь — неизвестно. В то же время президент подчеркнул, что Украина готова к встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны.

"Поручил команде еще раз прокоммуницировать переговорщикам с американской стороны, чтобы, во-первых, еще раз подтвердить нашу готовность к стратегической совместной работе ради безопасности, и в частности в защите от ударных дронов, а во-вторых, еще раз подтвердить нашу готовность содержательно работать для окончания войны России против Украины", — заявил Зеленский.

В то же время он предупредил, что РФ пытается использовать обострение ситуации на Ближнем Востоке в пользу своей агрессии. Также Россия хочет превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически на второй фронт российской войны против Украины и всего Запада, подчеркнул Зеленский.

Ранее в СМИ сообщали, что представители Украины, США и России должны встретиться 11 марта в Стамбуле.

9 марта Зеленький сообщил, что Украина получила 11 запросов от разных стран с просьбой о помощи, среди них — соседние с Ираном государства, европейские страны и США.

Издание Politico ранее предупреждало, что вторжение США в Иран может иметь серьезные последствия для Украины. Так, Киев может больше не получать оружие от Вашингтона, в частности ракеты ПВО, необходимые для отражения российских атак.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия помогает Ирану в войне против США и Израиля.

Ранее Фокус сообщал о том, что Киев предложил странам Персидского залива украинские дроны. Глава государства отмечает, что обмен дронов на ракеты ПАК-3 для систем Patriot считает равноценным и взаимовыгодным.

Впоследствии стало известно, что Зеленский согласился отправить военных на Ближний Восток сбивать "Шахеды". Украина пообещала направить своих специалистов, о чем Киев просила администрация Трампа.