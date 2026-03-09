Зустріч України, США та Росії перенесли: у пріоритет партнерів ситуація в Ірані, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду з українською командою перемовників щодо зустрічі з делегаціями Росії та США. Він повідомив, що майбутня зустріч, яка була запланована на цей тиждень, буде перенесена.

Перенесення перемовин було ініційовано американськими партнерами. Про це глава держави написав у Telegram.

Він пояснив, що пріоритет американської сторони та вся увага наразі прикуті до війни проти Ірану. Коли саме пройде зустріч тепер — невідомо. Водночас президент наголосив, що Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни.

"Доручив команді ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку, щоб, по-перше, ще раз підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, а по-друге, ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України", — заявив Зеленський.

Водночас він попередив, що РФ намагається використовувати загострення ситуації на Близькому Сході на користь своєї агресії. Також Росія хоче перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та усього Заходу, наголосив Зеленський.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що представники України, США та Росії мають зустрітися 11 березня в Стамбулі.

9 березня Зеленький повідомив, що Україна отримала 11 запитів від різних країн з проханням про допомогу, серед них — сусідні з Іраном держави, європейські країни та США.

Видання Politico раніше попереджало, що вторгнення США до Ірану може мати серйозні наслідки для України. Так, Київ може більше не отримувати зброю від Вашингтона, зокрема ракети ППО, необхідні для відбиття російських атак.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія допомагає Ірану у війні проти США та Ізраїлю.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Київ запропонував країнам Перської затоки українські дрони. Глава держави відзначає, що обмін дронів на ракети ПАК-3 для систем Patriot вважає рівноцінним та взаємовигідним.

Згодом стало відомо, що Зеленський погодився відправити військових на Близький Схід збивати "Шахеди". Україна пообіцяла направити своїх спеціалістів, про що Київ просила адміністрація Трампа.