Швейцарія або Туреччина: Зеленський розповів, коли відбудеться наступний раунд перемовин

Президент Володимир Зеленський розповів про те, що нові тристоронні перемовини між Україною, Росією та США відбудуться вже наступного тижня. Місце зустрічі та точна дата наразі не визначені.

Водночас наразі вирішується те, чи пройдуть перемовини в Туреччині, чи в Швейцарії. Про це президент сказав під час спілкування з журналістами, повідомив Telegram-канал "Новини. Live".

Зеленський нагадав, що перемовини були заплановані ще на цей тиждень, однак американська сторона попросила перенести їх через ситуацію на Близькому Сході.

"Переговори планували провести у вівторок-середу в Туреччині. Я тільки що мав розмову з президентом Ердоганом. Для всіх них також на Близькому Сході війна — це виклик, але все-таки всі говорять про те, що діалог щодо закінчення війни в Україні важливий, що це пріоритет для всіх нас", — заявив Зеленський.

Відео дня

Дата нових перемовин, за словами Зеленського, також залежить від ситуацію в Ірані.

На наступному раунді перемовин планують продовжити обговорення проведення обміну полонених, а також підготовку до можливої зустрічі на рівні лідерів. Ця зустріч потрібна задля вирішення територіальних питань, які, на думку глави держави, неможливо вирішити на поточному рівні.

Окремо Зеленський наголосив на важливості участі в перемовинах європейських партнерів.

"Треба, щоб Європа теж була більш активною у цьому напрямку. Бо від Росії Європа не дочекається бажання бачити її за столом переговорів. Вона (Росія — ред.) не хоче цього", — наголосив Зеленський.

Водночас президент розповів, що не має деталей щодо розмови між Путіним та Трампом, яка відбулася напередодні.

Ввечері 9 березня стало відомо про розмову Трампа і Путіна, про що написали росЗМІ. При цьому наголошувалось, що ініціатива телефонного контакту надійшла з Білого дому. Розмова тривала протягом години і, за оцінками Кремля, була "діловою, конструктивною, відвертою". Як заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, говорили про Іран, Венесуелу та Україну.

Дональд Трамп назвав розмову з Путіним "дуже хорошою", а також додав, що на лінії під час спілкування лідерів перебували багато людей.

Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що лідери не спілкувались щодо перемир'я чи припинення вогню на війні в Україні.