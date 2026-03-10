Украинский "козырь": Киев предлагал США соглашение с передачей беспилотных технологий, — Зеленский

Украина предлагала Соединенным Штатам новый формат сотрудничества в сфере военных технологий, который предусматривает передачу украинских разработок в области беспилотных систем. Речь идет об использовании технологий и практического опыта, полученного во время полномасштабной войны, в частности в противодействии ударным дронам.

Об этом рассказал Владимир Зеленский в комментарии журналистам, передает издание "Новости.LIVE". По словам президента, Украина выступила с инициативой заключить с США отдельное соглашение, которое условно назвали "Drone Deal".

В частности, оно предусматривает технологическое партнерство, в рамках которого украинская сторона готова поделиться собственными инженерными решениями, наработками и опытом применения беспилотников на поле боя. Зеленский подчеркнул, что это предложение прежде всего было адресовано именно Вашингтону, ведь Украина рассматривает Соединенные Штаты как ключевого союзника в развитии оборонных технологий.

Глава государства также отметил, что Киев и в дальнейшем заинтересован в реализации этой инициативы. Так, украинская сторона, по его словам, хотела бы заключить такую договоренность непосредственно с президентом США

"Я не знаю, отказались ли они от этого, не уверен, но сейчас происходит отсрочка. Мы пока не подписали Drone Deal, однако остаемся открытыми к этому. Я очень хотел бы заключить этот договор непосредственно с президентом Соединенных Штатов. Для нашей оборонной кампании это было бы также очень важно", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинский опыт противодействия дронам-камикадзе типа "шахед" уже получил признание среди американских специалистов. По его словам, некоторые государства пытались применять дроны-перехватчики самостоятельно, однако выяснили, что без украинских технологических решений и участия подготовленных специалистов эффективность таких систем существенно снижается.

Кроме того, Зеленский пояснил, что результативная борьба с беспилотниками зависит не только от самих средств перехвата. Ключевую роль играет комплексная система, которая включает подготовку операторов, специализированное программное обеспечение, разветвленную сеть радаров и другие технические элементы, работающие как единая оборонная инфраструктура.

Также Фокус писал, во время общения с журналистами Зеленский сообщил, что Украина направила на Ближний Восток три профессиональные команды экспертов, которые будут помогать странам региона в сфере безопасности и противодействия беспилотным угрозам. Однако Киев рассчитывает, что в рамках такого сотрудничества партнеры предоставят Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее издание Axios писало, что в прошлом году США отклонили предложение Украины использовать ее технологии для перехвата иранских беспилотников, несмотря на значительный боевой опыт украинских военных. Однако из-за резкого роста атак иранских дронов американская сторона обратилась к Киеву за помощью.