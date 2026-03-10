Український "козир": Київ пропонував США угоду із передачею безпілотних технологій, — Зеленський

Україна пропонувала Сполученим Штатам новий формат співпраці у сфері військових технологій, який передбачає передачу українських розробок у галузі безпілотних систем. Йдеться про використання технологій та практичного досвіду, отриманого під час повномасштабної війни, зокрема у протидії ударним дронам.

Про це розповів Володимир Зеленський у коментарі журналістам, передає видання "Новини.LIVE". За словами президента, Україна виступила з ініціативою укласти зі США окрему угоду, яку умовно назвали "Drone Deal".

Зокрема, вона передбачає технологічне партнерство, у межах якого українська сторона готова поділитися власними інженерними рішеннями, напрацюваннями та досвідом застосування безпілотників на полі бою. Зеленський підкреслив, що ця пропозиція насамперед була адресована саме Вашингтону, адже Україна розглядає Сполучені Штати як ключового союзника у розвитку оборонних технологій.

Глава держави також зазначив, що Київ і надалі зацікавлений у реалізації цієї ініціативи. Так, українська сторона, за його словами, хотіла б укласти таку домовленість безпосередньо з президентом США

"Я не знаю, чи вони відмовилися від цього, не впевнений, але наразі відбувається відтермінування. Ми поки що не підписали Drone Deal, проте залишаємося відкритими до цього. Я дуже хотів би укласти цей договір безпосередньо з президентом Сполучених Штатів. Для нашої оборонної кампанії це було б також дуже важливо", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що український досвід протидії дронам-камікадзе типу "шахед" уже отримав визнання серед американських фахівців. За його словами, деякі держави намагалися застосовувати дрони-перехоплювачі самостійно, однак з’ясували, що без українських технологічних рішень та участі підготовлених спеціалістів ефективність таких систем суттєво знижується.

Крім того, Зеленський пояснив, що результативна боротьба з безпілотниками залежить не лише від самих засобів перехоплення. Ключову роль відіграє комплексна система, яка включає підготовку операторів, спеціалізоване програмне забезпечення, розгалужену мережу радарів та інші технічні елементи, що працюють як єдина оборонна інфраструктура.

Також Фокус писав, під час спілкування з журналістами Зеленський повідомив, що Україна направила на Близький Схід три професійні команди експертів, які допомагатимуть країнам регіону у сфері безпеки та протидії безпілотним загрозам. Однак Київ розраховує, що у рамках такої співпраці партнери нададуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Раніше видання Axios писало, що торік США відхилили пропозицію України використати її технології для перехоплення іранських безпілотників, незважаючи на значний бойовий досвід українських військових. Проте через різке зростання атак іранських дронів американська сторона звернулася до Києва по допомогу.