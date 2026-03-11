"Ми не показували": Зеленський розповів, що тепер Україна має "карти" завдяки солдатам (відео)

Якщо раніше президент США Дональд Трамп дорікав Україні за те, що вона не має "карт", то тепер вони у неї з'явилися.

Україна завдяки рівню підготовки своїх військовослужбовців, промисловості та фахівців здобула важливі "карти", завдяки чому тепер у неї "високий рівень". Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону, оприлюдненому на YouTube-каналі 11 березня.

Під час розмови глава держави пояснив відчуття того, що Сполучені Штати Америки звернулися за допомогою саме до України, а не до Франції чи Німеччини, а також відхилили авіаносець Великобританії. За його словами, це стало можливим завдяки також різним українським виробництвам, що вдалося наростити від початку повномасштабної війни.

"Гарне відчуття. Тепер це завдяки нашим солдатам, чудовим людям та багатьом різним виробництвам, які ми збільшили з самого початку війни. Тепер у нас високий рівень", — заявив Володимир Зеленський.

Президент також додав у ході розмови, що в України є такі "козирі", які вона раніше не демонструвала. Однак ці карти у Києва були ще рік тому. Проте тепер "усі зрозуміли", що Україна має "карти".

"Я думаю, що рік тому я теж їх мав, але ми не показували. Але тепер усі зрозуміли, що ми їх маємо. Так, це правда", — підкреслив Володимир Зеленський.

Що потрібно для закінчення війни в Україні

Президент також розповів, що для закінчення війни необхідні "швидкі та рішучі" дії союзників. Це Зеленський порівняв з повітряною тривогою та атакою ракет і дронів, коли потрібно оперативно реагувати.

"Це як із повітряною тривогою. Коли летять ракети і "Шахеди", якщо немає швидких кроків захисту — вас знищать. Те саме з цією війною і з Путіним. Його потрібно зупинити. Потрібні швидкі кроки", — пояснив Зеленський.

