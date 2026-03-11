"Він мене не почув": Зеленський розповів, що попереджав Трампа про ризик Третьої світової

Ще рік тому президент України Володимир Зеленський попереджав свого американського колегу про ризик початку Третьої світової війни.

Тепер він побоюється, що якраз війна на Близькому Сході і може перерости в глобальну битву, про що розповів у бесіді з ірландським блогером Кейліном Роберсоном.

"Я сказав, що буде Третя світова війна. Президент (Дональд Трамп — прим. ред) мене не почув. Його люди, може, почули, але я не впевнений, що вони можуть оцінити, що... Росія почала підтримувати дронами (Іран, — прим. ред) і, безумовно, допоможе з ракетами", — згадав він розмову.

Зеленський зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення Росія вперше почала використовувати проти України ударні іранські дрони-камікадзе. За ці роки виробництво зросло в рази. Іран тепер уже отримує російські комплектуючі для своїх безпілотників, що встановила українська розвідка, і цими БпЛА атакує країни Перської затоки, особливо бази американських солдатів, повторюючи тактику, яку Росія випробувала в Україні.

"Уже багато втрат. Тому зрозуміло, що це найбільший ризик, з яким світ стикався за останні роки, тому що це може бути Третя світова війна, в якій ми будемо", — вважає політик.

За його словами, співпраця РФ та Ірану у виробництві дронів — серйозна загроза, що може призвести до глобального конфлікту.

"Це найбільший ризик, який світ має сьогодні. Якщо війну на Близькому Сході не зупинити, це може призвести до тривалої або навіть світової війни", — упевнений він.

Водночас президент вважає, що міжнародне співтовариство недооцінює ризики об'єднання держав, які ведуть агресивну політику:

"Як із Росією, коли 10 тисяч північнокорейських солдатів уже перебувають на території Росії. Так, вони зараз там, але можуть прийти в Україну. Те ж з Іраном — Росія може надіслати війська. Світ готовий до такого союзу? Світ не готовий".

Зеленський вважає, що країни також не готові технічно до подібної війни:

"З технічної точки зору Європа недостатньо готова. Тільки деякі країни. Німці дуже швидкі, але цього недостатньо. Цього року часу недостатньо, щоб підготуватися до подібних викликів. Північна Європа технологічно сильна. США мають дуже потужну армію, але ми повинні розуміти: сучасна війна — це ракети і дрони, а не тільки наземні сили".

Для ведення такої війни потрібен досвід, і в України він є.

"Ніхто зараз не має досвіду наземних військ, як у нас... Багато людських втрат... Нові технології, нова війна... І тому я вважаю, що світ не готовий до світової війни, тому що світова війна — це не тільки дрони і ракети. Це буде з наземними силами, з наземними наступальними кроками і глобальною кількістю втрат", — сказав український лідер.

Раніше Зеленський заявив, що тепер Україна має "карти", завдяки ЗСУ.

Він також розповів, що Київ пропонував США угоду з передачею безпілотних технологій.