Пастка для Трампа: як Зеленський обіграв президента США у Перській затоці

Президент Володимир Зеленський заявив, що до країн Близького сходу вже відправили 201 військового спеціаліста для допомоги у відбитті дронових атак. Чи зможе Київ використати це вікно можливостей з тим, аби переламати гру у мирно-перемовному кейсі щодо завершення війні з Росією на свою користь, з’ясовував Фокус.

Перебуваючи у вівторок, 17 березня з офіційним візитом у Лондоні, президент України виступив зі з верненням до парламенту Великої Британії.

Серед іншого, Володимир Зеленський повідомив, що наразі 201 українець перебуває у регіоні Близького Сходу на Перської затоки, а ще 34 «готові до розгортання».

Володимир Зеленський: "Наші команди вже знаходяться в Еміратах, Катарі, Саудівський Аравії та прямують до Кувейту" Фото: Скриншот

«Це військові експерти, спеціалісти, які знають, як захищатися, як допомогти від дронів типу «Шахед». Наші команди вже знаходяться в Еміратах, Катарі, Саудівський Аравії та прямують до Кувейту. Ми співпрацюємо з кількома іншими країнами – угоди вже укладено», — акцентував глава держави.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп різко висловився на адресу свого українського колеги, заявивши, що Штати не потребують його допомоги у протидії іранським атакам.

«Нам не потрібна допомога. Остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський», – наголосив, зокрема, нинішній господар Овального кабінету. Водночас він відмовився предметно відповісти на запитання журналістів про те, чи прийняли США допомогу України з технологією перехоплення дронів.

Дональд Трамп: "Остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський" Фото: З відкритих джерел

Між тим Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам передати власні новітні розробки ракет-перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot. У даному контексті на Банковій зазначали, що Україна отримала запити про допомогу від 11-ти країн через війну на Близькому Сході.

Яким чином Україна може використати зближення з країнами Перської затоки

Коментуючи Фокусу «дронову» активність офіційного Києва, зокрема, у країнах Перської затоки політолог, керуючий партнер «Національної антикризової групи» Тарас Загородний зазначає: «Наразі, нам, вважаю, слід максимально розіграти кейс армії на аутсорсі, коли, наприклад, на території України сидять оператори і воюють у Перській затоці. Це надзвичайно ефективний і дієвий інструмент, який ми можемо продавати у якості послуги, позаяк і технології не йтимуть за кордон, і кошти можна отримувати досить непогані. Перська затока – це країни не бідні, їм є що втрачати і вони сьогодні абсолютно точно побачили вразливість США. В такій ситуації Україна може, між іншим, попросити гроші на Близькому Сході. Приміром, можна попросити 20 мільярдів на 20 років. Я думаю, що якщо скинуться всі країни Перської затоки, то для них це копійки».

Україна, вважає експерт, наразі отримала унікальну можливість бути військовим хабом і це максимально дратує Трампа.

«Але щоби там емоційно не заявляв Трамп, американці все рівно повернуться до нас – нікуди вони не дінуться, а торгуватимуться. До речі, десь півроку тому я чув історію, що США хотіли прокруити наступну схему: Україна віддає їм права на свої дрони, вони їх виробляють у себе і продають нам. Тоді Зеленський подякував за таку щедру пропозицію і на тому все. А тепер ситуація помінялася. Одним словом, часто за гучними політичними заявами криються таємні торги, що стосуються, зокрема, й дронової сфери», — зазначає політолог.

Україні, наголошує експерт, важливо стати частиною ВПК США, «щоби ми були взаємозалежні».

«Маємо інтегруватися в американську сферу військово-промислового комплексу, як це зробили, наприклад, Швеція, Норвегія чи той же Ізраїль. І тоді нам вже не важливо буде, хто там у них президент. А взагалі Трамп просто не розуміє до кінця, на кого він нарвався. А нарвався він на Зеленського, який підписував договори з Коломойським і умудрявся отримувати гроші по цих контрактах. Нещодавно побачив в інтернеті доречний мем: десять років тому – президент США незадоволений українцями і українці бідкаються, ой, що ж тепер робити. 2026 рік – аналогічна картина, а українці запитують невдоволеного президента США: «Дрони будеш брати чи ні?». Тобто, в дійсності, якщо без жартів, то йдеться про дорослішання нації. Дуже добре, що ми вміємо вже вигризати свій інтерес, тому що в нинішньому світі ставка гравців робиться виключно на силу, а ми зараз сильні», — підсумовує Тарас Загородний.

Чому конкретно близькосхідна тактика України є надзвичайно вдалою

Водночас політолог, експерт центру «Об’єднана Україна» Петро Олещук у розмові з Фокусом робить наступний акцент: «Активність Києва, зокрема й у напрямку країн Перської затоки, серед іншого, є прикладом того, як українська дипломатія успішно стримує пориви Трампа, який то кричить, що нам ніхто не потрібен, а то закатує істерику, чому НАТО не допомагає у Перській затоці. Хочеш допомоги – задій 5-ту статтю НАТО, як це зробили Сполучені Штати після терактів 11 вересня 2001 року. Ті ж регулярні обстріли території Туреччини цілком могли б бути використані в цій ситуації. Але проблема в тому, що Трамп не хоче вмикати реальні інструменти, а натомість займається просто істерично-хаотичними заявами, в тому числі й щодо України».

На переконання експерта, президент США наразі, користуючись нагодою, прагне насправді «з’їхати» з теми співробітництва в рамках Північноатлантичного Альянсу і перезавантажувати натомість стосунки з Росією, позаяк «щедрий друг Владімір хоче залити усіх нафтою і треба йому в цьому допомогти».

В умовах, що склалися, наголошує Петро Олещук, Україна намагається створити систему козирів проти спроб Трампа «продати нас Росії» шляхом вибудови більш тісних стосунків з країнами Перської затоки та Ізраїлем в контексті дронової співпраці.

«Тобто, Україна прагне стати максимально потрібною для цих держав, щоб потім спільно з ними викотити такі аргументи Трампу, які він вже не в змозі буде ігнорувати. Насправді слід розуміти, що Трамп – великий боягуз, який кидається завжди на тих, кого вважає слабшими за себе. Тому, коли на нього добряче натиснути, використовуючи в тому числі Ізраїль і країни Перської затоки, то він відступить. І це в принципі те, чого добивається Зеленський та українська дипломатія — після минулорічної вистави в Овальному кабінеті з Трампом та Ді Венсом вони зрозуміли, що самим до них лізти не слід, а варто спочатку заручитися максимальною кількістю союзників», — аргументує політолог.

Зазначену тактику Києва Петро Олещук, в умовах, коли завдаються удари «Шахедами» по американських базах, «а Трамп через свою пиху, відкидає дронову руку допомоги України, підставляючи своїх військовослужбовців» вважає дуже вдалою. Ця теза, підкреслює експерт, нікуди не зникне з американського політичного контексту. І, таким чином, резюмує політолог, Зеленський заганяє Трампа, який повсякчас заявляє, що нам, мовляв, Україна не потрібна, у серйозну пастку, бо виглядає так, що президент США із незрозумілих причин, нівелює американські національні інтереси.