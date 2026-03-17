"Ніколи не бачив його таким": Трампа розлютила відмова ЄС допомагати з Ормузькою протокою, — Грем

Американський сенатор-республіканець та полковник ВПС Ліндсі Грем заявив у соцмережі X, що президент США Дональд Трамп висловив різке невдоволення позицією європейських союзників щодо безпеки Ормузької протоки. Європейські країни не готові надавати ресурси для підтримки стабільного функціонування цієї стратегічної морської артерії. За словами сенатора, американський лідер висловив сильне обурення через цю позицію союзників.

"Щойно поговорив із @POTUS про небажання наших європейських союзників надати ресурси для підтримки функціонування Ормузької протоки, що приносить значно більше вигоди Європі, ніж Америці. Ніколи в житті не чув його таким розгніваним. Я поділяю цей гнів, зважаючи на те, що поставлено на карту", — заявив Ліндсі Грем.

Сенатор також різко розкритикував підхід деяких європейських союзників до питання іранської ядерної програми. На його думку, заяви про те, що можливе отримання Іраном ядерної зброї не становить серйозної загрози, є неприйнятними.

"Європейський підхід до стримування ядерних амбіцій аятоли показав себе як жалюгідний провал", — зазначив сенатор.

За словами Грема, відсутність достатньої підтримки з боку союзників може мати серйозні наслідки як для Європи, так і для США.

"Я завжди був прихильником підтримки союзів. Однак у такі моменти справжніх випробувань це змушує мене замислитися над цінністю цих союзів. І я впевнений, що не єдиний сенатор, який так думає", — підсумував він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп різко відреагував на небажання союзників по НАТО допомагати у забезпеченні безпеки в Ірані. Американський лідер заявив, що деякі країни Альянсу не готові брати на себе відповідальність у питаннях, які стосуються міжнародної безпеки. За його словами, союзники часто очікують, що США вирішуватимуть складні питання самостійно.

