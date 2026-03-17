Адміністрація Трампа прагне усунути президента Куби, — NYT

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа під час переговорів із Кубою наполягають на відставці президента Мігеля Діаса-Канеля. Вашингтон розглядає його усунення як крок, що може відкрити шлях до економічних змін на острові.

Під час переговорів між американськими та кубинськими представниками щодо майбутнього карибської держави адміністрація Дональда Трампа прагне усунення від влади президента Куби Мігеля Діаса-Канеля, повідомили The New York Times. Цей крок дозволить повалити ключову фігуру, водночас зберігши репресивний комуністичний уряд, який правив Кубою понад 65 років. Американці дали кубинським переговірникам сигнал, що президент має піти, але залишають наступні кроки на розсуд кубинців, кажуть джерела.

Сполучені Штати поки що не наполягають на жодних діях проти членів родини Кастро, які залишаються головними впливовими особами країни. Це узгоджується із загальним бажанням пана Трампа та його помічників домогтися дотримання режиму, а не його зміни у своїй зовнішній політиці. На думку деяких посадовців адміністрації Трампа, усунення глави держави Куби дозволить зробити структурні економічні зміни в країні, які Діас-Канель навряд чи підтримає.

Відео дня

Якщо кубинці погодяться, це призведе до великих політичних потрясінь. Усунення високопосадовця з кубинського керівництва дасть президенту Трампу символічну перемогу. Це дозволить йому заявити американській громадськості, що він скинув лідера лівого уряду, який довго виступав проти США, як він це зробив у Венесуелі.

Цей крок, ймовірно, розчарує багатьох кубинських емігрантів у США, які хочуть побачити масштабні політичні трансформації на Кубі. Кубинські американські законодавці в Конгресі та політики у Флориді також можуть вимагати від Трампа більшої активності.

За словами джерела, американські переговірники також хочуть, щоб Куба погодилася усунути від влади деяких старших посадовців, які залишаються відданими ідеям Фіделя Кастр. Американці також наполягають на звільненні політичних в'язнів, що є давньою політичною метою США. Переговори зосереджені на тому, щоб Куба поступово відкрила свою економіку для американських бізнесменів та компаній.

Послання адміністрації Трампа про те, що пан Діас-Канель має піти, не було сформульовано як ультиматум, а представлено як позитивний крок, який прокладе шлях для продуктивних угод. Кубинці, які брали участь у переговорах зі Сполученими Штатами, погодилися. Але їм потрібно, щоб це не виглядала так, ніби Вашингтон вказує Гавані, що робити.

Рауль Гільєрмо Родрігес Кастро був головним переговірником зі Сполученими Штатами, спілкуючись безпосередньо з державним секретарем Марко Рубіо. І, ймовірно, він продовжить керувати урядом після відходу пана Діаса-Канеля.

На 90-хвилинній прес-конференції Діас-Канель визнав факт триваючих переговорів з урядом США та звинуватив у тривалих відключеннях електроенергії торговельне ембарго Вашингтона. У понеділок вийшла з ладу електромережа, і вся країна занурилася в темряву.

Державний департамент США відмовився від коментарів, посилаючись натомість на нещодавні заяви пана Трампа щодо Куби.

"Я справді вірю, що матиму честь захопити Кубу", — сказав пан Трамп у понеділок.

Адміністрація Трампа прагне зробити на Кубі те, що вона зробила у Венесуелі, але цього разу без застосування військової сили. Військовий удар вважається малоймовірним.

Нагадаємо, що Куба нещодавно пережила масштабний блекаут. Енергетична система країни повністю зупинилася на тлі нафтової блокади з боку США. Влада повідомляла про повне відключення національної електромережі.

Раніше ми також інформували, що на Кубі почалися масові заворушення. У місті Морон протестувальники вийшли на мирну демонстрацію. Вона переросла у сутички після втручання поліції.