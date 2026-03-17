Администрация Трампа стремится устранить президента Кубы, — NYT

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во время переговоров с Кубой настаивают на отставке президента Мигеля Диаса-Канеля. Вашингтон рассматривает его отстранение как шаг, который может открыть путь к экономическим изменениям на острове.

Во время переговоров между американскими и кубинскими представителями относительно будущего карибского государства администрация Дональда Трампа стремится к отстранению от власти президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, сообщили The New York Times. Этот шаг позволит свергнуть ключевую фигуру, одновременно сохранив репрессивное коммунистическое правительство, правившее Кубой более 65 лет. Американцы дали кубинским переговорщикам сигнал, что президент должен уйти, но оставляют следующие шаги на усмотрение кубинцев, говорят источники.

Соединённые Штаты пока не настаивают ни на каких действиях против членов семьи Кастро, которые остаются главными влиятельными лицами страны. Это согласуется с общим желанием господина Трампа и его помощников добиться соблюдения режима, а не его изменения в своей внешней политике. По мнению некоторых должностных лиц администрации Трампа, устранение главы государства Кубы позволит произвести структурные экономические изменения в стране, которые Диас-Канель вряд ли поддержит.

Если кубинцы согласятся, это приведет к большим политическим потрясениям. Устранение чиновника из кубинского руководства даст президенту Трампу символическую победу. Это позволит ему заявить американской общественности, что он сбросил лидера левого правительства, который долго выступал против США, как он это сделал в Венесуэле.

Этот шаг, вероятно, разочарует многих кубинских эмигрантов в США, которые хотят увидеть масштабные политические трансформации на Кубе. Кубинские американские законодатели в Конгрессе и политики во Флориде также могут потребовать от Трампа большей активности.

По словам источника, американские переговорщики также хотят, чтобы Куба согласилась отстранить от власти некоторых старших должностных лиц, которые остаются преданными идеям Фиделя Кастр. Американцы также настаивают на освобождении политических заключенных, что является давней политической целью США. Переговоры сосредоточены на том, чтобы Куба постепенно открыла свою экономику для американских бизнесменов и компаний.

Послание администрации Трампа о том, что г-н Диас-Канель должен уйти, не было сформулировано как ультиматум, а представлено как позитивный шаг, который проложит путь для продуктивных соглашений. Кубинцы, участвовавшие в переговорах с Соединенными Штатами, согласились. Но им нужно, чтобы это не выглядело так, будто Вашингтон указывает Гаване, что делать.

Рауль Гильермо Родригес Кастро был главным переговорщиком с Соединенными Штатами, общаясь непосредственно с государственным секретарем Марко Рубио. И, вероятно, он продолжит руководить правительством после ухода господина Диаса-Канеля.

На 90-минутной пресс-конференции Диас-Канель признал факт продолжающихся переговоров с правительством США и обвинил в длительных отключениях электроэнергии торговое эмбарго Вашингтона. В понедельник вышла из строя электросеть, и вся страна погрузилась в темноту.

Государственный департамент США отказался от комментариев, ссылаясь вместо этого на недавние заявления господина Трампа по Кубе.

"Я действительно верю, что буду иметь честь захватить Кубу", — сказал господин Трамп в понедельник.

Администрация Трампа стремится сделать на Кубе то, что она сделала в Венесуэле, но на этот раз без применения военной силы. Военный удар считается маловероятным.

