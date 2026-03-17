"Никогда не видел его таким": Трампа разозлил отказ ЕС помогать с Ормузским проливом, — Грэм

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко отреагировал на нежелание европейских союзников участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. По словам политика, он никогда раньше не видел американского президента настолько разъяренным из-за позиции партнеров.

Американский сенатор-республиканец и полковник ВВС Линдси Грэм заявил в соцсети X, что президент США Дональд Трамп выразил резкое недовольство позицией европейских союзников по безопасности Ормузского пролива. Европейские страны не готовы предоставлять ресурсы для поддержания стабильного функционирования этой стратегической морской артерии. По словам сенатора, американский лидер выразил сильное возмущение из-за этой позиции союзников.

"Только что поговорил с @POTUS о нежелании наших европейских союзников предоставить ресурсы для поддержания функционирования Ормузского пролива, что приносит гораздо больше выгоды Европе, чем Америке. Никогда в жизни не слышал его таким разгневанным. Я разделяю этот гнев, учитывая то, что поставлено на карту", — заявил Линдси Грэм.

Сенатор также резко раскритиковал подход некоторых европейских союзников к вопросу иранской ядерной программы. По его мнению, заявления о том, что возможное получение Ираном ядерного оружия не представляет серьезной угрозы, являются неприемлемыми.

"Европейский подход к сдерживанию ядерных амбиций аятоллы показал себя как жалкий провал", — отметил сенатор.

По словам Грэма, отсутствие достаточной поддержки со стороны союзников может иметь серьезные последствия как для Европы, так и для США.

"Я всегда был сторонником поддержки союзов. Однако в такие моменты настоящих испытаний это заставляет меня задуматься над ценностью этих союзов. И я уверен, что не единственный сенатор, который так думает", — подытожил он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп резко отреагировал на нежелание союзников по НАТО помогать в обеспечении безопасности в Иране. Американский лидер заявил, что некоторые страны Альянса не готовы брать на себя ответственность в вопросах, касающихся международной безопасности. По его словам, союзники часто ожидают, что США будут решать сложные вопросы самостоятельно.

