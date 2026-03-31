Война с Ираном: Италия не пустила американские самолеты на базу на Сицилии

Италия отказала Соединенным Штатам в доступе на базу Сигонелла на Сицилии, где должны были приземлиться несколько американских бомбардировщиков, прежде чем отправиться на Ближний Восток.

Решение принял министр обороны Гвидо Крозето после звонка начальника Генерального штаба итальянской обороны Лучано Портолано. Тот сообщил, что план полета нескольких американских бомбардировщиков предусматривал посадку в Сигонелле и последующий вылет на Ближний Восток. Однако никто не запрашивал разрешения и не консультировался с итальянским военным руководством, а план был сообщен, когда самолеты уже находились в воздухе, пишет Corriere della ​Sera.

По словам итальянской стороны, проведенная проверка подтвердила, что это были не обычные или логистические рейсы, а рейсы, не предусмотренные международным договором, которые не могут приземляться без чрезвычайной ситуации.

Відео дня

Несмотря на то, что такое решение грозило дипломатическим кризисом, как это произошло в 1985 году, когда Италия находилась под властью правительства Кракси, а президентом США был Рональд Рейган, власти страны одобрили действия Крозето, назвав их "важными и правильными".

"Теперь правительство должно сделать еще один шаг: оно должно также отказать в материально-технической поддержке, предлагаемой нашими базами", — заявил Джузеппе Конте, лидер движения "Пять звезд".

Лидер AVS Анджело Бонелли еще более категоричен:

"Занимаем четкую и недвусмысленную позицию и дистанцируемся от политики этого глобального хулигана, Дональда Трампа, который считает, что может править миром посредством военного превосходства".

В свою очередь Роберто Ванначчи, глава партии Futuro Nazionale, напомнил, что между Италией и США существует договор об использовании баз, который устанавливает точные правила: среди них — не возможность посадки или взлета бомбардировщиков.

"Принимая решения такого масштаба, вы берете на себя ответственность, но также демонстрируете способность придерживаться последовательной линии", — подчеркнул он.

По словам еще одного политика, Маурицио Лупи, Италия не воюет с Ираном и не хочет присоединяться к помощи США и Израилю.

Италия — не единственная страна, которая отказала Трампу в помощи. Накануне Испания закрыла воздушное пространство для бортов, связанных с операцией "Эпическая ярость", начатой ​​США и Израилем против Ирана.

Запрещено не только использование авиабаз Рота (Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) истребителями или самолетами-заправщиками, участвующими в атаке, но и доступ в воздушное пространство для американских самолетов, базирующихся в третьих странах, таких как Великобритания или Франция.

Дональд Трамп заявил, что Франция не разрешила самолетам, следовавшим в Израиль с военным грузом, пролетать над своей территорией.

Список стран, которые сказали "нет" США, пополнила и Польша после того, как американцы предложили им передать на Ближний Восток одну из батарей Patriot и часть ракет, которые уже находятся в стране. В Варшаве негативно отреагировали на это предложение Америки

Напомним, министр войны США Пит Хегсет хотел вложить миллионы в оборонную промышленность перед войной с Ираном.