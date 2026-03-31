СМИ пишут, что из-за войны в Иране США ищут дополнительные Patriot в Польше: в Варшаве отреагировали

Соединенные Штаты Америки предложили Польше передать на Ближний Восток одну из батарей Patriot и часть ракет, которые уже находятся в стране.

Но в Варшаве негативно отреагировали на это предложение Америки. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

По данным издания, речь идет не только о самой системе ПВО, но и о боеприпасах, в частности современных ракетах PAC-3 MSE, которые уже поставлены в Польшу.

"В неофициальных переговорах с польскими представителями американцы предложили нам рассмотреть возможность развертывания одной из наших ракетных батарей Patriot на Ближнем Востоке. Также высказывались некоторые предположения относительно возможной передачи ракет PAC-3 MSE, которые уже поставлены в Польшу и принадлежат польской армии", — пишет СМИ.

Инициатива, как утверждается, связана с высоким расходом ракет во время конфликта: системы Patriot активно используются для перехвата ракет и дронов, что быстро уменьшает запасы.

В польском Минобороны эти сообщения опровергли. Там заявили, что никакого давления со стороны США нет, а комплексы Patriot предназначены для защиты территории страны и не рассматриваются для переброски за границу.

"Наши батареи Patriot и их оружие используются для защиты польского неба и восточного фланга НАТО. В этом плане ничего не изменилось, и мы не планируем их никуда передислоцировать! Наши союзники знают и понимают, насколько важны наши задачи здесь. Безопасность Польши является нашим абсолютным приоритетом", — написал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в X.

24 марта президент США Дональд Трамп допустил возможность перенаправления боеприпасов и средств ПВО, предназначенных для Украины, на Ближний Восток. Отвечая на вопрос журналиста о возможной переброске боеприпасов и систем ПВО, которые были предназначены для Украины, на Ближний Восток, он сказал прямо: такие вещи происходят "постоянно".

Зато Зеленский заявил, что опасается уменьшения поставок из США в Украину в пользу Ближнего Востока. Также президент Украины заявлял в интервью Axios 31 марта, что США давят на Украину относительно выхода ВСУ с Донбасса.