ЗМІ пишуть, що через війну в Ірані США шукають додаткові Patriot у Польщі: у Варшаві відреагували

Сполучені Штати Америки запропонували Польщі передати на Близький Схід одну з батарей Patriot та частину ракет, що вже знаходяться в країні.

Але у Варшаві негативно відреагували на цю пропозицію Америки. Про це пише польська газета Rzeczpospolita.

За даними видання, йдеться не лише про саму систему ППО, а й про боєприпаси, зокрема сучасні ракети PAC-3 MSE, які вже поставлено до Польщі.

"У неофіційних переговорах з польськими представниками американці запропонували нам розглянути можливість розгортання однієї з наших ракетних батарей Patriot на Близькому Сході. Також висловлювалися деякі припущення щодо можливої ​​передачі ракет PAC-3 MSE, які вже поставлені до Польщі та належать польській армії", — пише ЗМІ.

Ініціатива, як стверджується, пов'язана з високою витратою ракет під час конфлікту: системи Patriot активно використовуються для перехоплення ракет і дронів, що швидко зменшує запаси.

У польському Міноборони ці повідомлення спростували. Там заявили, що жодного тиску з боку США немає, а комплекси Patriot призначені для захисту території країни і не розглядаються для перекидання за кордон.

"Наші батареї Patriot та їхня зброя використовуються для захисту польського неба та східного флангу НАТО. У цьому плані нічого не змінилося, і ми не плануємо їх нікуди передислокувати! Наші союзники знають і розуміють, наскільки важливими є наші завдання тут. Безпека Польщі є нашим абсолютним пріоритетом", — написав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на своїй сторінці в X.

24 березня президент США Дональд Трамп допустив можливість щодо перенаправлення боєприпасів та засобів ППО, призначених для України, на Близький Схід. Відповідаючи на запитання журналіста про можливе перекидання боєприпасів і систем ППО, які були призначені для України, на Близький Схід, він сказав прямо: такі речі відбуваються "постійно".

Натомість Зеленський заявив, що побоюється зменшення поставок із США до України на користь Близького Сходу. Також президент України заявляв в інтерв'ю Axios 31 березня, що США тиснуть на Україну щодо виходу ЗСУ з Донбасу.