США нададуть гарантії безпеки Україні лише за умови поступок на Донбасі: Зеленський розкрив деталі

Сполучені Штати Америки готові надати Україні гарантії безпеки, необхідні для укладення мирної угоди, лише за умови передання всієї території Донбасу під контроль Росії.

Американська сторона готова на високому рівні узгодити гарантії безпеки для Києва, але в обмін хоче, щоб українські війська покинули Донбас. Про це в інтерв'ю агентству Reuters розповів президент України Володимир Зеленський.

Трамп тисне на Україну

Глава держави зазначив, що на тлі конфлікту на Близькому Сході президент США Дональд Трамп тисне на Україну. Американський лідер прагне швидко покласти край війні в Україні, і тому обрав саме таку стратегію для врегулювання конфлікту.

"Близький Схід, безперечно, впливає на президента Трампа і, на мою думку, на його подальші кроки. На жаль, на мою думку, президент Трамп все ще обирає стратегію посилення тиску на українську сторону", — зауважив Зеленський.

Вашингтон не відмовляється від гарантій безпеки, на яких наголошує Київ задля укладення довгострокового і надійного миру. Проте при цьому висуває вимогу, яку президент вважає небезпечною.

"Американці готові остаточно узгодити ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вивести війська з Донбасу", — розповів політик.

На думку Володимира Зеленського, подібний підхід може поставити під загрозу як безпеку України, так і Європи. У випадку виведення українських військ з Донбасу росіяни отримають міцні оборонні позиції у регіоні.

Кремль сподівається, що США відмовляться від переговорів

Зеленський в інтерв'ю також розповів, що Кремль все ще сподівається на те, що Вашингтон втратить інтерес до мирних переговорів щодо України і вийде з них. Російська армія повільними темпами просувається на Донбасі, що все ще залишається підконтрольним Україні, попри військові зусилля РФ.

Аналітики кажуть, що для повного захоплення Донбасу військовим шляхом росіянам може знадобитися ще кілька років і значні ресурси.

Зеленський також прокоментував надання ракет протиповітряної оборони Patriot для України. Попри війну на Близькому Сході, Києву не перекрили постачання цих засобів озброєння, зазначив президент.

"Нам не перекрили постачання. Я дуже вдячний президенту Трампу та його команді. Але цих ракет Patriot не так багато, як нам потрібно", — зауважив політик.

Раніше опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, показало, що більшість українців готові були б підтримати територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки.

Наприкінці лютого Кирило Буданов в інтерв'ю "Ми — Україна" розповідав, що Кремль погодився прийняти гарантії безпеки для України від США.