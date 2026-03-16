Більшість українців підтримали б територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки, — соцопитування

Можлива ідея провести референдум щодо затвердження мирної угоди викликає позитивну реакцію серед українців. 50% підтримують таку ініціативу, тоді як 40% — виступають проти.

Про це свідчить нове опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, яке було опубліковане 16 березня.

Водночас ідею референдуму значно більше підтримують ті, хто вже готовий схвалити виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Серед них 71% позитивно ставляться до ідеї референдуму.

Натомість ті, хто виступають проти — територіальних поступок щодо Донбасу — лише 39% підтримують ідею референдуму, а 48% виступають проти.

Чи братимуть українці участь у референдумі

Серед опитаних респондентів 31% відповіли, що точно взяли б участь у референдумі щодо затвердження мирної угоди. Ще 33% відповіли, що скоріше за все візьмуть участь у війні.

Натомість 30% заявили, що скоріше чи точно ні не візьмуть участь у голосуванні.

Більшість українців підтримали б територіальні поступки

Респондентам було запропоновано відповісти, чи підтримають вони референдум, якщо б питання було сформульоване наступним чином: "Чи підтримуєте Ви встановлення миру шляхом схвалення угоди з США і Європою, яка передбачає: членство України в ЄС в 2027 році, територіальні компроміси, надійні гарантії безпеки та план економічної відбудови?"

61% відповів, що підтримали б таке рішення, тоді як 10% виступило проти, а решта не голосували б або утирмалися від відповіді.

Результати соцопитування Фото: КМІС

"Отже, можна отримати позитивний результат референдуму з "правильно" сформульованим запитанням. Тобто ми бачимо, що більшість українців відкидають виведення військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки (тим більше коли гарантії від США не виглядає переконливо). Але якщо ці всі моменти "не згадуються" чи "запаковуються" у гарні слова і акценти, це підвищує можливість отримати схвалення на всенародному волевиявленні.

Зрозуміло, що під час підготовчої кампанії та інформування багато чого буде прояснено для громадян, але в нинішній ситуації є високі ризики маніпуляцій з референдумом. Це має враховуватися і владою України, і українською громадськістю, і Західними партнерами України", — йдеться в поясненні КМІС.

При цьому, навіть серед тих, хто виступає категорично проти обміну Донбасу на гарантії безпеки, 54% відповіли б "так", якби референдум було "запаковано" у гарні слова.

Раніше нардеп "Батьківщини" Сергій Євтушок розповів, що одним з варіантів для проведення референдуму є голосування в додатку "Дія".

Раніше гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що провести вибори під час війни цілком реально. Однак для цього знадобляться послуги національного поштового оператора.

Нагадаємо, в Україні нібито існує прихована версія законопроєкту щодо виборів, яка відрізняється від документа, над яким зараз офіційно працюють у ВРУ депутати. За словами народної депутатки від партії "ЄС", Ніни Южаніної, цей законопроєкт передбачає проведення виборів під час війни, а не після її завершення.

Раніше колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що, найімовірніше, війна в Україні у 2026 році продовжиться, але країна може провести вибори президента навіть під час бойових дій.

Натомість міський голова Дніпра Борис Філатов вважає, що проведення виборів в Україні наразі "не на часі", адже цьому не сприяє безпекова ситуація в державі, а крім того, відбувається певна "дебілізація" українців через соціальні мережі.