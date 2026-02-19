Війна не закінчиться, але "на виборчу дільницю сходити зможемо", — Кулеба пояснив, як провести вибори 2026

Україна пережила одну з найважчих зим за всю історію своєї незалежності, і перспективи припинення вогню з Росією у 2026 році залишаються обмеженими. Віцепрем’єр та колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що війна продовжиться, проте проведення виборів навіть під час конфлікту є реальним за умови суспільного консенсусу та політичної волі.

В інтерв’ю українській редакції Deutsche Welle Кулеба розповів, що на початку кожної зими урядові працівники повторюють, що головне для країни — пережити зиму. За його словами, зима 2026 року була надзвичайно складною, проте Україна змогла вистояти, і мета Росії зламати або знищити країну протягом цієї зими не була досягнута.

Віцепрем’єр пояснив, що прогнози американських посадовців про можливий мир до літа не відображають реальної ситуації. На його думку, Путін не має завдання досягати припинення вогню до літа, а шанси на паузу у війні з’являться лише після стабілізації фронту та суттєвого погіршення економічного стану Росії.

Відео дня

"Я бачив у медіа розмови про те, що до літа нібито поставлена задача американцями. Ну, це їхні рожеві мрії. Я не вважаю, що у Путіна є задача досягнути миру, досягнути припинення вогню до літа цього року. Моя позиція така: до кінця зими, холодів, припинення вогню не буде. З весни з’явиться маленький шанс на припинення вогню, який може бути реалізований тільки у разі настання тих двох факторів, які я сказав: стабілізація фронту і примноження, масштабування економічних проблем Росії до критичного рівня. На сьогодні найреалістичнішим сценарієм 2026 року є війна", — зауважив посадовець.

Щодо перемовин із Росією, Кулеба висловив скепсис стосовно їхньої ефективності. Зокрема, він охарактеризував повернення Мединського до складу делегації, як сигнал від Москви, що "ніхто нікуди не поспішає". За його оцінкою, Путін погодиться на припинення вогню лише за двох умов: коли стратегічна ініціатива на фронті буде втрачена та економічний тиск на Росію досягне критичного рівня.

Чи можна провести вибори в Україні у 2026 році

Також Дмитро Кулеба висловився щодо необхідності проведення виборів в Україні, зазначивши, що країні потрібні як президентські, так і парламентські перегони. На його думку, це важливо не лише для оновлення влади, а й для зниження напруги в суспільстві та появи нових ідей у політичній системі.

Він також наголосив, що можливу угоду про припинення вогню доцільно винести на референдум. Це, за його словами, допоможе уникнути політичних маніпуляцій у майбутньому, коли різні сили можуть використовувати тему домовленостей для критики та спроб дестабілізації ситуації. Кулеба зауважив, що подібні сценарії вже траплялися раніше, однак нині, на його переконання, жодна політична сила не має кращої альтернативи.

"На сьогодні найсильнішим кандидатом на президентських виборах є Володимир Зеленський — це об’єктивно. Водночас є сильні кандидатури Валерій Залужний та Кирило Буданов. Але не варто списувати з рахунків чинного президента — його позиції нині сильні, і вони можуть ще більше зміцнитися у разі досягнення угоди про припинення вогню", — пояснив колишній міністр закордонних справ.

Ба більше, Кулеба вважає, що проведення виборів можливе навіть в умовах війни, однак вони, ймовірно, не відбуватимуться у звичному форматі. Він припустив, що голосування можуть розтягнути на кілька днів, а сам процес — призупиняти під час повітряних тривог.

"Якщо ми здатні жити у цьому жаху і щодня щось робити, то, напевно, зможемо йти на виборчу дільницю. Вибори не можуть відбутися за класичною моделлю — усі в один день з 8:00 до 20:00. Ймовірно, голосування доведеться розтягнути на кілька днів і переривати під час тривог. Це цілком реально, якщо буде бажання та консенсус у суспільстві та серед політичних еліт, і якщо політики керуватимуться інтересами країни, а не власною перемогою", — навів прикад Кулеба.

До цього видання The New York Times писало, що Володимир Путін вважає затяжну війну вигідною для себе: навіть якщо повна окупація Донбасу триватиме до двох років, постійні удари по Україні щодня посилюють його позиції та тиск.

Також Фокус повідомляв, що Росія не змінює своїх ключових цілей у війні проти України та наполягає не лише на територіальних поступках, а й на перегляді ролі НАТО.