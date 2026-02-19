Война не закончится, но "на избирательный участок сходить сможем", — Кулеба объяснил, как провести выборы 2026

Украина пережила одну из самых тяжелых зим за всю историю своей независимости, и перспективы прекращения огня с Россией в 2026 году остаются ограниченными. Вице-премьер и бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что война продолжится, однако проведение выборов даже во время конфликта является реальным при условии общественного консенсуса и политической воли.

В интервью украинской редакции Deutsche Welle Кулеба рассказал, что в начале каждой зимы правительственные работники повторяют, что главное для страны — пережить зиму. По его словам, зима 2026 года была чрезвычайно сложной, однако Украина смогла выстоять, и цель России сломать или уничтожить страну в течение этой зимы не была достигнута.

Вице-премьер объяснил, что прогнозы американских чиновников о возможном мире до лета не отражают реальной ситуации. По его мнению, Путин не имеет задачи достигать прекращения огня до лета, а шансы на паузу в войне появятся только после стабилизации фронта и существенного ухудшения экономического состояния России.

"Я видел в медиа разговоры о том, что к лету якобы поставлена задача американцами. Ну, это их розовые мечты. Я не считаю, что у Путина есть задача достичь мира, достичь прекращения огня до лета этого года. Моя позиция такова: до конца зимы, холодов, прекращения огня не будет. С весны появится маленький шанс на прекращение огня, который может быть реализован только в случае наступления тех двух факторов, которые я сказал: стабилизация фронта и приумножение, масштабирование экономических проблем России до критического уровня. На сегодня самым реалистичным сценарием 2026 года является война", — отметил чиновник.

Относительно переговоров с Россией, Кулеба выразил скепсис относительно их эффективности. В частности, он охарактеризовал возвращение Мединского в состав делегации, как сигнал от Москвы, что "никто никуда не спешит". По его оценке, Путин согласится на прекращение огня только при двух условиях: когда стратегическая инициатива на фронте будет потеряна и экономическое давление на Россию достигнет критического уровня.

Можно ли провести выборы в Украине в 2026 году

Также Дмитрий Кулеба высказался о необходимости проведения выборов в Украине, отметив, что стране нужны как президентские, так и парламентские выборы. По его мнению, это важно не только для обновления власти, но и для снижения напряжения в обществе и появления новых идей в политической системе.

Он также отметил, что возможное соглашение о прекращении огня целесообразно вынести на референдум. Это, по его словам, поможет избежать политических манипуляций в будущем, когда различные силы могут использовать тему договоренностей для критики и попыток дестабилизации ситуации. Кулеба отметил, что подобные сценарии уже случались раньше, однако сейчас, по его убеждению, ни одна политическая сила не имеет лучшей альтернативы.

"На сегодня самым сильным кандидатом на президентских выборах является Владимир Зеленский — это объективно. В то же время есть сильные кандидатуры Валерий Залужный и Кирилл Буданов. Но не стоит списывать со счетов действующего президента — его позиции сейчас сильны, и они могут еще больше укрепиться в случае достижения соглашения о прекращении огня", — пояснил бывший министр иностранных дел.

Более того, Кулеба считает, что проведение выборов возможно даже в условиях войны, однако они, вероятно, не будут проходить в обычном формате. Он предположил, что голосование могут растянуть на несколько дней, а сам процесс — приостанавливать во время воздушных тревог.

"Если мы способны жить в этом ужасе и ежедневно что-то делать, то, наверное, сможем идти на избирательный участок. Выборы не могут состояться по классической модели — все в один день с 8:00 до 20:00. Вероятно, голосование придется растянуть на несколько дней и прерывать во время тревог. Это вполне реально, если будет желание и консенсус в обществе и среди политических элит, и если политики будут руководствоваться интересами страны, а не собственной победой", — привел пример Кулеба.

До этого издание The New York Times писало, что Владимир Путин считает затяжную войну выгодной для себя: даже если полная оккупация Донбасса продлится до двух лет, постоянные удары по Украине ежедневно усиливают его позиции и давление.

Также Фокус сообщал, что Россия не меняет своих ключевых целей в войне против Украины и настаивает не только на территориальных уступках, но и на пересмотре роли НАТО.