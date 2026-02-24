Відбувається "дебілізація людей": Філатов пояснив, чому вибори в Україні "не на часі" (відео)

Проведення виборів в Україні наразі "не на часі", адже цьому не сприяє безпекова ситуація в державі, а крім того, відбувається певна "дебілізація" українців через соціальні мережі.

Крім того, вибори можуть розхитати й політичну сиутацію в Україні, що також буде на руку ворогу, заявив в інтерв'ю DW міський голова Дніпра Борис Філатов.

Інтерв'ю Філатова DW

"Вибори в жодному випадку не на часі. Просто не часі", — зазначив Філатов.

За його словами, росіяни вкладають мільйони доларів, щоб дестабілізувати суспільство в Україні.

"Я, можливо, скажу трохи контраверсійні речі, але є зараз така певна дебілізація людей, коли вони повністю занурені в соцмережі", — наголосив Філатов.

Він пояснив, що саме через соцмережі, а особливо через Тік-Ток робляться маніпуляції громадскьою думкою не лише в Україні, а й в інших державах.

Відео дня

Нагадаємо, у грудні 2025 Філатов звинуватив ухилянтів у сміттєвій кризі Дніпра.

20 січня мер Дніпра повідомив про ранкові обшуки у міськраді.