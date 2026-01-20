"Чергові "правоохоронці" вперлися": мер Дніпра повідомив про ранкові обшуки у міськраді, деталі

20 січня вранці до міської ради Дніпра прийшли правоохоронці з обшуками. Мер Борис Філатов заявив, що це сталося у день, коли місто відновлює теплопостачання після нічного російського удару, через який сотні будинків залишилися без тепла.

Як йдеться у його публікації, до мерії прийшли слідчі, нібито через порушення при захороненні відходів на міському сміттєзвалищі. Мер зазначив, що в цей час йому довелося паралельно координувати роботу комунальних служб, газовиків і тепловиків, а також заслуховувати юристів і екологів.

"Шановні "правоохоронці" у мене є тільки одне питання. Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хочаб завтра?", — написав посадовець.

Крім того, Філатов звернувся до керівництва держави з критикою дій силових органів, а також додав, що без контролю і відповідальності правоохоронців такі дії лише послаблюють здатність міст реагувати на надзвичайні події.

Мер закликав припинити порожні заяви про "єдність нації та незламність" і взяти відповідальність за роботу своїх підлеглих, які, за його словами, поводять себе як "п’ята колона".

"Закінчуйте розмови про "едність нації, незламність та переформатування влади".Доки ви не вгамуєте своїх скаженілих псів, які вже 100 відсотків поводять себе, як пʼята колона. Або вже призначайте скрізь ваших прокурорів з ментами та хай вони керують та несуть повну відповідальність", — написав він.

Як зазначили у Національній поліції, у кількох областях України проводять обшуки через розкрадання державних коштів під час збору та утилізації сміття. Основні слідчі дії проходять у Дніпропетровській області, зокрема в Дніпровській міській раді.

У Нацполіції додали, що обшуки проходять за погодженням прокуратури та ухвалами суду у Дніпропетровській, Запорізькій і Львівській областях. Правоохоронці перевіряють полігони сміття, офіси, адреси проживання фігурантів та їхні автомобілі.

В Дніпропетровській області один із обшуків проводять у приміщенні комунального підприємства Дніпровської міської ради для вилучення документів. Деталі слідчих дій обіцяють повідомити пізніше.

