"Замовляють кур'єрську доставку": Філатов звинуватив ухилянтів у сміттєвій кризі Дніпра (відео)

Те, що на вулицях Дніпра стає все більше сміття, яке не вивозять — це провина мешканців, які ухиляються від мобілізації та замовляють доставку їжі й інших речей додому.

Сміття від цього росте у геометричній прогресії, заявив міський голова Дніпра Борис Філатов

"Є проблема — це велика кількість ухилянтів, які ховаються від ТЦК у себе вдома і замовляють кур'єрську доставку їжі або різних інших речей. І ми просто на власні очі бачимо, що сміття росте в умовно геометричній прогресії: все більше, і більше, і більше", — сказав Філатов.

Він також пояснив, окрім громадян, які ухиляються від мобілізації, складна ситуація з вивозом сміття склаалсь ще й через переселнців.

"Уявіть, що у нас додалось зареєстрованих 200 тисяч переселенців, це тільки переселенців. А ми рахуємо, що їх може бути і 300 тисяч. Люди не сплачують сміття", — зазначив Філатов.

Мер Дніпра також підкреслив, що на сміттєву кризу у місті вплинуло дострокове розірвання договору з боку товариства "Екологія-Д", які займалися вивозом твердих побутових відходів. За його словами, борг мешканців Дніпра за вивіз твердих побутових відходів складає 330 мільйонів гривень.

"Така склалась ситуація ідеального шторму: заборгованість, кількість сміття росте, водіїв сміттєвозів все менше і менше. Тому ми, скажемо так, балансуємо, затикаємо дірки. Мені самому ця проблема вже поперек горла стоїть, але це реальна проблема і це проблема системна, а причини я вже вам сказав", — наголосив Філатов.

