Напад на представників ТЦК у Дніпрі: двоє військових госпіталізовані, подробиці (відео)

У Дніпрі під час проведення заходів протидії стався інцидент із застосуванням холодної зброї, внаслідок якого постраждали двоє військовослужбовців територіального центру комплектування. Обох поранених доправили до лікарні, правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Як повідомляє поліція області, подія сталася сьогодні близько 14:40 на одній з вулиць Дніпра. За попередньою інформацією, чоловік напав на двох військовослужбовців ТЦК та завдав їм ножових поранень під час виконання ними службових обов’язків. Медики надали постраждалим необхідну допомогу, їхній стан уточнюється.

Раніше місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців інформували про конфлікт, оприлюднивши відео з місця інциденту. За їхніми даними, для припинення агресивних дій та затримання нападника один із військовослужбовців здійснив кілька попереджувальних пострілів у повітря.

У поліції наголосили, що вогнепальна зброя застосовувалася виключно з метою забезпечення безпеки та не була спрямована проти сторонніх осіб. Наразі слідчі проводять першочергові процесуальні дії, встановлюють мотиви нападу та всі деталі події.

На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2. За результатами перевірки буде надано правову оцінку діям усіх учасників інциденту.

Варто зауважити, що на момент написання новини Дніпропетровський обласний ТЦК та СП не коментував ситуацію.

