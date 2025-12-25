Нападение на представителей ТЦК в Днепре: двое военных госпитализированы, подробности (видео)
В Днепре во время проведения мероприятий противодействия произошел инцидент с применением холодного оружия, в результате которого пострадали двое военнослужащих территориального центра комплектования. Обоих раненых доставили в больницу, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Как сообщает полиция области, происшествие произошло сегодня около 14:40 на одной из улиц Днепра. По предварительной информации, мужчина напал на двух военнослужащих ТЦК и нанес им ножевые ранения во время выполнения ими служебных обязанностей. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь, их состояние уточняется.
Ранее местные СМИ со ссылкой на очевидцев информировали о конфликте, обнародовав видео с места инцидента. По их данным, для прекращения агрессивных действий и задержания нападавшего один из военнослужащих произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух.
В полиции отметили, что огнестрельное оружие применялось исключительно с целью обеспечения безопасности и не было направлено против посторонних лиц. Сейчас следователи проводят первоочередные процессуальные действия, устанавливают мотивы нападения и все детали происшествия.
На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Днепровского районного управления полиции №2. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента.
Стоит заметить, что на момент написания новости Днепропетровский областной ТЦК и СП не комментировал ситуацию.
Напомним, что общественные активисты в Одессе заявили об избиении представителями ТЦК морпеха, который полгода назад вернулся из российского плена.
Также Фокус писал, что во Львове мужчина ударил ножом военнослужащего ТЦК и ветерана АТО. В результате удара мужчина скончался.