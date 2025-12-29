"Заказывают курьерскую доставку": Филатов обвинил уклонистов в мусорном кризисе Днепра (видео)

То, что на улицах Днепра становится все больше мусора, который не вывозят — это вина жителей, которые уклоняются от мобилизации и заказывают доставку еды и других вещей на дом.

Мусор от этого растет в геометрической прогрессии, заявил городской голова Днепра Борис Филатов

"Есть проблема — это большое количество уклонистов, которые прячутся от ТЦК у себя дома и заказывают курьерскую доставку еды или разных других вещей. И мы просто собственными глазами видим, что мусор растет в условно геометрической прогрессии: все больше, и больше, и больше, и больше", — сказал Филатов.

Он также пояснил, кроме граждан, которые уклоняются от мобилизации, сложная ситуация с вывозом мусора склаалсь еще и из-за переселнцев.

"Представьте, что у нас прибавилось зарегистрированных 200 тысяч переселенцев, это только переселенцев. А мы считаем, что их может быть и 300 тысяч. Люди не платят за мусор", — отметил Филатов.

Відео дня

Мэр Днепра также подчеркнул, что на мусорный кризис в городе повлияло досрочное расторжение договора со стороны общества "Экология-Д", которые занимались вывозом твердых бытовых отходов. По его словам, долг жителей Днепра за вывоз твердых бытовых отходов составляет 330 миллионов гривен.

"Такая сложилась ситуация идеального шторма: задолженность, количество мусора растет, водителей мусоровозов все меньше и меньше. Поэтому мы, скажем так, балансируем, затыкаем дыры. Мне самому эта проблема уже поперек горла стоит, но это реальная проблема и это проблема системная, а причины я уже вам сказал", — подчеркнул Филатов.

Напомним, 25 декабря в Днепре произошло нападение с применением холодного оружия на военнослужащих ТЦК.

Фокус также писал о том, что Борис Филатов раскритиковал заложенные 9 млрд грн в госбюджете на дороги к Буковелю.