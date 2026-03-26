"Ми постійно це робимо": Трамп розповів, чи перенаправить військову допомогу Україні на війну з Іраном
Президент Америки Дональд Трамп допустив можливість щодо перенаправлення боєприпасів та засобів ППО, призначених для України, на Близький Схід.
Президент США також зазначив, що його адміністрації працює, аби завершити війну РФ в Україні. Відповідну заяву він зробив під час спілкування із ЗМІ, повідомляє Clash Report
Відповідаючи на запитання журналіста про можливе перекидання боєприпасів і систем ППО, які були призначені для України, на Близький Схід, він сказав прямо: такі речі відбуваються "постійно".
"Мені потрібно уточнити, але ми робимо це постійно. Знаєте, у нас величезна кількість боєприпасів. Вони є у нас в інших країнах, наприклад, у Німеччині та по всій Європі, ми, ну, у нас їх повно. І іноді ми беремо в одних і використовуємо для інших", — сказав Трамп.
При цьому Трамп підкреслив, що допомога Україні триває.
"Ми дуже старанно працюємо над тим, щоб вирішити це питання (конфлікт в Україні — ред.). На нас це ніяк не впливає — практично зовсім. Насправді, якщо вже на те пішло, я маю на увазі, ми продаємо багато обладнання для цієї сумної війни", — сказав він.
Нагадаємо, що 26 березня видання The Washington Post повідомило, що Сполучені Штати розглядають можливість змінити розподіл військової допомоги, призначеної Україні, направивши її на конфлікт з Іраном. Йдеться передусім про ракети для систем протиповітряної оборони, які можуть стати критично необхідними для американських сил на Близькому Сході.
Також США нарощують військову присутність у Перській затоці на тлі загострення війни з Іраном. Пентагон привів у готовність 82-гу десантну дивізію та перекидає авіацію. Йдеться про підготовку до можливих наземних операцій і контролю стратегічних напрямків. Про це пише The Telegraph 26 березня.