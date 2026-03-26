"Мы постоянно это делаем": Трамп рассказал, перенаправит ли военную помощь Украине на войну с Ираном

Президент Америки Дональд Трамп допустил возможность перенаправления боеприпасов и средств ПВО, предназначенных для Украины, на Ближний Восток.

Президент США также отметил, что его администрации работает, чтобы завершить войну РФ в Украине. Соответствующее заявление он сделал во время общения со СМИ, сообщает Clash Report

Отвечая на вопрос журналиста о возможной переброске боеприпасов и систем ПВО, которые были предназначены для Украины, на Ближний Восток, он сказал прямо: такие вещи происходят "постоянно".

"Мне нужно уточнить, но мы делаем это постоянно. Знаете, у нас огромное количество боеприпасов. Они есть у нас в других странах, например, в Германии и по всей Европе, мы, ну, у нас их полно. И иногда мы берем у одних и используем для других", — сказал Трамп.

При этом Трамп подчеркнул, что помощь Украине продолжается.

"Мы очень усердно работаем над тем, чтобы решить этот вопрос (конфликт в Украине — ред.). На нас это никак не влияет — практически совсем. На самом деле, если уж на то пошло, я имею в виду, мы продаем много оборудования для этой печальной войны", — сказал он.

Напомним, что 26 марта издание The Washington Post сообщило, что Соединенные Штаты рассматривают возможность изменить распределение военной помощи, предназначенной Украине, направив ее на конфликт с Ираном. Речь идет прежде всего о ракетах для систем противовоздушной обороны, которые могут стать критически необходимыми для американских сил на Ближнем Востоке.

Также США наращивают военное присутствие в Персидском заливе на фоне обострения войны с Ираном. Пентагон привел в готовность 82-ю десантную дивизию и перебрасывает авиацию. Речь идет о подготовке к возможным наземным операциям и контролю стратегических направлений. Об этом пишет The Telegraph 26 марта.