США могут перенаправить военную помощь Украине на войну с Ираном, — WP

Соединенные Штаты рассматривают возможность изменить распределение военной помощи, предназначенной Украине, направив ее на конфликт с Ираном. Речь идет прежде всего о ракетах для систем противовоздушной обороны, которые могут стать критически необходимыми для американских сил на Ближнем Востоке.

Пентагон рассматривает вопрос изменения приоритетов в поставках вооружения на фоне обострения конфликта с Ираном, поскольку война в Иране истощает запасы некоторых из важнейших боеприпасов американской армии сообщили The Washington Post.

Хотя окончательное решение о перенаправлении оборудования еще не принято, это изменение подчеркнет растущие компромиссы, необходимые для поддержания войны США против Ирана. Центральное командование США нанесло удары по более 9000 целей за чуть менее чем четыре недели боев.

Среди вооружения, которое может быть перенаправлено, есть ракеты-перехватчики ПВО. Они были заказаны в рамках программы НАТО "Перечень приоритетных требований Украины" (PURL), запущенной в прошлом году, в рамках которой страны-партнеры покупают американское оружие для Киева. Инициатива обеспечила поток военного оборудования в Украину, даже несмотря на то, что администрация Трампа прекратила большую часть прямой помощи Украине в сфере безопасности.

В своем заявлении представитель Пентагона заявил, что Министерство обороны "обеспечит, чтобы вооруженные силы США и наших союзников и партнеров имели все необходимое для борьбы и победы". Посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина заявила, что Киев информирует партнеров о своих потребностях, в частности по ПВО, но понимает "период существенной неопределенности" во время войны.

С момента начала нападения США на Иран 28 февраля европейские столицы обеспокоились тем, что Вашингтон быстро исчерпывает имеющиеся боеприпасы. Такой темп огня может задержать и сорвать поставки американских систем ПВО Украине в рамках PURL.

Европейский чиновник заявил, что любое решение США по перенаправлению систем повлияет только на следующие поставки в Украину через месяц-два. Поставки PURL, вероятно, будут продолжаться, но будущие поставки могут не иметь средств противовоздушной обороны, поскольку США стремятся пополнить свои запасы и запасы союзников в Персидском заливе.

По словам двух американских чиновников, Пентагон в понедельник уведомил Конгресс о намерении перенаправить около 750 миллионов долларов финансирования, предоставленного странами НАТО через программу PURL, на пополнение собственных запасов американских военных, а не на отправку помощи Украине. Первый чиновник заявил, что непонятно, понимают ли европейские страны, которые предоставляют свои средства на поддержку Украины, как эти деньги будут тратиться.

Напомним, что США наращивают военное присутствие в Персидском заливе на фоне обострения войны с Ираном. Пентагон привел в готовность 82-ю десантную дивизию и перебрасывает авиацию. Речь идет о подготовке к возможным наземным операциям и контролю стратегических направлений.

