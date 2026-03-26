США можуть перенаправити військову допомогу Україні на війну з Іраном, — WP

Сполучені Штати розглядають можливість змінити розподіл військової допомоги, призначеної Україні, направивши її на конфлікт з Іраном. Йдеться передусім про ракети для систем протиповітряної оборони, які можуть стати критично необхідними для американських сил на Близькому Сході.

Пентагон розглядає питання зміни пріоритетів у постачанні озброєння на тлі загострення конфлікту з Іраном, оскільки війна в Ірані виснажує запаси деяких з найважливіших боєприпасів американської армії повідомили The Washington Post.

Хоча остаточне рішення про перенаправлення обладнання ще не прийнято, ця зміна підкреслить зростаючі компроміси, необхідні для підтримки війни США проти Ірану. Центральне командування США завдало ударів по понад 9000 цілях за трохи менше ніж чотири тижні боїв.

Серед озброєння, яке може бути перенаправлено, є ракети-перехоплювачі ППО. Вони були замовлені в рамках програми НАТО "Перелік пріоритетних вимог України" (PURL), запущеної минулого року, в рамках якої країни-партнери купують американську зброю для Києва. Ініціатива забезпечила потік військового обладнання в Україну, навіть попри те, що адміністрація Трампа припинила більшу частину прямої допомоги Україні у сфері безпеки.

У своїй заяві речник Пентагону заявив, що Міністерство оборони "забезпечить, щоб збройні сили США та наших союзників і партнерів мали все необхідне для боротьби та перемоги". Посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина заявила, що Київ інформує партнерів про свої потреби, зокрема щодо ППО, але розуміє "період суттєвої невизначеності" під час війни.

З моменту початку нападу США на Іран 28 лютого європейські столиці занепокоїлися тим, що Вашингтон швидко вичерпує наявні боєприпаси. Такий темп вогню може затримати та зірвати постачання американських систем ППО Україні в рамках PURL.

Європейський чиновник заявив , що будь-яке рішення США щодо перенаправлення систем вплине лише на наступні поставки до України через місяць-два. Поставки PURL, ймовірно, триватимуть, але майбутні поставки можуть не мати засобів протиповітряної оборони, оскільки США прагнуть поповнити свої запаси та запаси союзників у Перській затоці.

За словами двох американських чиновників, Пентагон у понеділок повідомив Конгрес про намір перенаправити близько 750 мільйонів доларів фінансування, наданого країнами НАТО через програму PURL, на поповнення власних запасів американських військових, а не на надсилання допомоги Україні. Перший чиновник заявив, що незрозуміло, чи розуміють європейські країни, які надають свої кошти на підтримку Україні, як ці гроші будуть витрачатися.

