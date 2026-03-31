Министр войны США хотел вложить миллионы в оборонную промышленность перед войной с Ираном, — FT

Брокер министра войны США Пита Гегсета за несколько недель до начала операции против Ирана планировал инвестировать в оборонную промышленность.

Брокер Гегсета попытался вложить сумму в несколько миллионов в биржевой фонд, который ориентирован на ключевых американских подрядчиков военно-промышленного комплекса. Однако сделка сорвалась из-за технических ограничений брокерской платформы. Об этом сообщило издание Financial Times.

Журналисты выяснили, что представители Пита Гегсета обратились в инвестиционную компанию BlackRock по поводу размещения многомиллионной суммы в фонде iShares Defense Industrials Active ETF.

Наибольшие доли в портфеле фонда принадлежат ведущим оборонным корпорациям, таким как RTX Corp (бывшая Raytheon), Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Відео дня

В то же время на момент обращения фонд iShares Defense Industrials Active ETF не был доступен к приобретению клиентам Morgan Stanley, которым является Гегсет. В то же время пока неизвестно, смог ли министр войны инвестировать в другие оборонные активы.

В Пентагоне опровергли материал Financial Times

В то же время представитель Пентагона Шон Парнелл в своем X отрицал публикацию FT. По его словам, материал является полностью лживым и сфабрикованным.

По его словам, это была очередная безосновательная, нечестная клевета, разработанная для введения общественности в заблуждение.

На прошлой неделе появилась информация, что Пентагон рассматривает возможность отправки еще до 10 000 военнослужащих сухопутных войск на Ближний Восток.

По мнению аналитиков, публичная переброска морпехов и десантников в район Персидского залива может быть элементом давления на Иран и блефом.

В свою очередь Иран якобы мобилизовал более миллиона человек, готовясь к наземному вторжению США.