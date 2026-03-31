Міністр війни США хотів вкласти мільйони в оборонну промисловість перед війною з Іраном, — FT

Брокер міністра війни США Піта Гегсета за декілька тижнів до початку операції проти Ірану планував інвестувати в оборонну промисловість.

Брокер Гегсета спробував вкласти суму в декілька мільйонів у біржовий фонд, який орієнтований на ключових американських підрядників військово-промислового комплексу. Однак угода зірвалася через технічні обмеження брокерської платформи. Про це повідомило видання Financial Times.

Журналісти з'ясували, що представники Піта Гегсета звернулися до інвестиційної компанії BlackRock щодо розміщення багатомільйонної суми у фонді iShares Defense Industrials Active ETF.

Найбільші частки у портфелі фонду належать провідним оборонним корпораціям, таким як RTX Corp (колишня Raytheon), Lockheed Martin та Northrop Grumman.

Відео дня

Водночас на момент звернення фонд iShares Defense Industrials Active ETF не був доступний до придбання клієнтам Morgan Stanley, яким є Гегсет. Водночас наразі невідомо, чи зміг міністр війни інветсувати в інші оборонні активи.

У Пентагоні заперечили матеріал Financial Times

Водночас речник Пентагону Шон Парнелл у своєму X заперечив публікацію FT. За його словами, матеріал є повністю брехливим та сфабрикованим.

За його словами, це був черговий безпідставний, нечесний наклеп, розроблений для введення громадськості в оману.

Минулого тижня з'явилася інформація, що Пентагон розглядає можливість відправки ще до 10 000 військовослужбовців сухопутних військ на Близький Схід.

На думку аналітиків, публічне перекидання морпіхів і десантників у район Перської затоки може бути елементом тиску на Іран і блефом.

Своєю чергою Іран нібито мобілізував понад мільйон осіб, готуючись до наземного вторгнення США.