Війна з Іраном: Італія не пустила американські літаки на базу на Сицилії

Італія відмовила Сполученим Штатам у доступі на базу Сігонелла на Сицилії, де мали приземлитися кілька американських бомбардувальників, перш ніж вирушити на Близький Схід.

Рішення ухвалив міністр оборони Гвідо Крозето після дзвінка начальника Генерального штабу італійської оборони Лучано Портолано. Той повідомив, що план польоту кількох американських бомбардувальників передбачав посадку в Сігонеллі і подальший виліт на Близький Схід. Однак ніхто не запитував дозволу і не консультувався з італійським військовим керівництвом, а план був повідомлений, коли літаки вже перебували в повітрі, пише Corriere della Sera.

За словами італійської сторони, проведена перевірка підтвердила, що це були не звичайні або логістичні рейси, а рейси, не передбачені міжнародним договором, які не можуть приземлятися без надзвичайної ситуації.

Незважаючи на те, що таке рішення загрожувало дипломатичною кризою, як це сталося 1985 року, коли Італія перебувала під владою уряду Краксі, а президентом США був Рональд Рейган, влада країни схвалила дії Крозето, назвавши їх "важливими і правильними".

"Тепер уряд має зробити ще один крок: він має також відмовити в матеріально-технічній підтримці, яку пропонують наші бази", — заявив Джузеппе Конте, лідер руху "П'ять зірок".

Лідер AVS Анджело Бонеллі ще більш категоричний:

"Займаємо чітку і недвозначну позицію і дистанціюємося від політики цього глобального хулігана, Дональда Трампа, який вважає, що може правити світом за допомогою військової переваги".

Зі свого боку Роберто Ванначчі, голова партії Futuro Nazionale, нагадав, що між Італією та США існує договір про використання баз, який встановлює точні правила: серед них — не можливість посадки або зльоту бомбардувальників.

"Ухвалюючи рішення такого масштабу, ви берете на себе відповідальність, але також демонструєте здатність дотримуватися послідовної лінії", — підкреслив він.

За словами ще одного політика, Мауріціо Лупі, Італія не воює з Іраном і не хоче приєднуватися до допомоги США та Ізраїлю.

Італія — не єдина країна, яка відмовила Трампу в допомозі. Напередодні Іспанія закрила повітряний простір для бортів, пов'язаних з операцією "Епічна лють", розпочатою США та Ізраїлем проти Ірану.

Заборонено не тільки використання авіабаз Рота (Кадіс) і Морон-де-ла-Фронтера (Севілья) винищувачами або літаками-заправниками, які беруть участь в атаці, а й доступ до повітряного простору для американських літаків, що базуються в третіх країнах, як-от Велика Британія або Франція.

Дональд Трамп заявив, що Франція не дозволила літакам, які прямували до Ізраїлю з військовим вантажем, пролітати над своєю територією.

Список країн, які сказали "ні" США, поповнила і Польща після того, як американці запропонували їм передати на Близький Схід одну з батарей Patriot і частину ракет, які вже перебувають у країні. У Варшаві негативно відреагували на цю пропозицію Америки

Нагадаємо, міністр війни США Піт Гегсет хотів вкласти мільйони в оборонну промисловість перед війною з Іраном.