Війна в Україні має закінчитися до 2030 року: прогноз начальника штабу ЗС Бельгії

Фредерік Вансіна, бельгійський льотчик-винищувач і генерал, нинішній начальник штабу Збройних сил Бельгії, впевнений, що навіть якщо США виведуть свої війська з Європи, то Путіну все одно не вдасться виграти війну. Але у ЄС є час підготуватися тільки завдяки Україні.

Генерал ВПС Фредерік Вансіна поділився своїми міркуваннями щодо перебігу американо-ізраїльського наступу на Іран, і заявив в інтерв'ю газеті Le Soir, що ця війна не повинна затьмарювати війну в Україні.

Його французький колега, Фаб'єн Мандон підтвердив, що головна загроза, за якою слід стежити, — це Росія, яка може почати наступ у недалекому майбутньому. У Бельгії поділяють цю думку. Вони нагадали, що в іранців є ракети великої дальності; зрештою, вони атакували стратегічний острів Дієго-Гарсію.

"Поки це не Брюссель, але скоро це станеться. Але я повністю згоден: наша основна увага, як і раніше, зосереджена на війні в Україні, яка розташована лише за дві з половиною години польоту від нас. Конфлікт наразі зайшов у глухий кут, але там усе ще дислоковано від 650 000 до 700 000 досвідчених російських солдатів, у Росії функціонує військова економіка, яка щодня виготовляє військову техніку, і російська риторика залишається войовничою і наступальною", — заявив Вансіна.

Відео дня

Нинішній начальник штабу Збройних сил Бельгії нагадав, що в РФ "щойно визнали "Нарвську Народну Республіку" в Естонії. А Володимир Путін уже публічно заявив про своє прагнення створити армію чисельністю півтора мільйона осіб. Але він поспішив заявити, що не очікує повномасштабного російського нападу на Бельгію "сьогодні ввечері, завтра, післязавтра, через місяць або навіть через рік".

"Але ми не повинні обманювати себе. Щойно конфлікт в Україні закінчиться, нам потрібно буде бути достатньо сильними в Європі, щоб стримувати росіян. І все це на тлі наших нинішніх відносин зі Сполученими Штатами. Тому на наші плечі лягає дедалі більша відповідальність. До 2030 року, якщо ми продовжимо рухатися за нинішньою траєкторією, ми станемо набагато сильнішими, ніж сьогодні. А до 2035 року, я вважаю, ця (європейська) стратегічна автономія досяжна, якщо бюджети продовжуватимуть зростати. На жаль, нинішніх 2% буде недостатньо. На нас ще чекає багато роботи", — зізнався Фредерік Вансіна в тому, що оборонна промисловість у Європі розвивається занадто повільно.

За його словами, 2030 рік стане складним періодом для Європи. До цього моменту, вважає Вансіна, війна в Україні закінчиться, але Росія залишиться зі своєю величезною армією чисельністю від 650 000 до 700 000 досвідчених військовослужбовців.

Фредерік Вансіна і генерал-майор ЗСУ Андрій Гнатов Фото: Генштаб ЗСУ

"Тому у 2030 році ми повинні бути в змозі сказати Володимиру Путіну, що навіть без американців він не виграє війну проти Європи. У нас ще є кілька років попереду. Завдяки мужності та крові українців, які виграють цей час для нас. Ось чому ми так сильно їх підтримуємо", — підсумував Вансіна.

При цьому поки що статус американських військ, дислокованих у Європі, залишається незрозумілим. З Бельгії підрозділи поки що не виводять. Американські винищувачі F-35 залишаються на базах у Лейкніт і Авіано.

"Ми просимо американців у рамках НАТО — надати нам графік виведення, який ми досі не отримали, якщо виведення взагалі відбудеться", — розповів Вансіна, нагадавши, що Конгрес ухвалив закон, який встановлює, що американці не можуть скоротити чисельність своїх військ у Європі до менш ніж 70 000-80 000 осіб.

