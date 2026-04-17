Маленька переможна війна проти НАТО: чому Путін може напасти на Європу, воюючи в Україні

Колишній агент розвідки США в Росії вважає, що лідер Кремля опинився в безвихідному становищі. І, загнаний у кут, він може напасти на країни НАТО, щоб продемонструвати хоч якийсь успіх на полі бою. Що, звичайно, теж може закінчиться провалом.

Юджин Румер, колишній співробітник національної розвідки США в Росії, який зараз працює у Фонді Карнегі, ще в березні опублікував доповідь, назва якої відображає його основну думку: "Войовнича і обложена: Росія після війни з Україною". З нею ознайомилися журналісти Washington Post.

Володимир Путін, який завжди був параноїком, навесні 2026 року почувається загнаним у кут. Його армія перебуває в глухому куті в Україні і зазнає втрат. Він безсилий допомогти Ірану, одному з небагатьох своїх союзників. А його найкращого друга в Європі, угорця Віктора Орбана, змінив на посаді прем'єр-міністра Петер Мадяр.

Відео дня

Якщо ви Путін, який почувається настільки пригніченим, ви, можливо, починаєте замислюватися про наступну війну — проти Європи — навіть незважаючи на те, що продовжуєте воювати в Україні. Румер зазначає, що для Путіна відкрилося "вікно можливостей", тому що європейські країни повністю переозброяться, до того, як Україна розробить нову зброю, здатну вражати цілі ще глибше в Росії, і поки президент США Дональд Трамп перебуває у Білому домі та поводиться з НАТО, як із боксерською грушею.

Путін може використати кризу в НАТО для чергової війни

Румер попереджає: "Вторгнувшись в Україну під хибним приводом необхідності убезпечити свій західний фланг, Росія готова вийти з війни менш захищеною, більш озлобленою і більш небезпечною для Європи, ніж до війни. Уявлення про неї як про загрозу кидатимуть довгу тінь на Європу".

Цього тижня Румер і його колеги з Фонду Карнегі пояснили в інтерв'ю, чому головною загрозою безпеці для Заходу залишається війна в Україні, незважаючи на хаос, спричинений іранським конфліктом.

"Я виходжу з глибокого переконання в тому, що Європа — найважливіший театр військових дій для Росії. Саме там будуть зосереджені зусилля Путіна", — сказав Румер. Поки Путін живий, додав він, Україна буде "незавершеною справою".

Майкл Кофман, ще один старший науковий співробітник Фонду Карнегі і, можливо, найобізнаніший військовий аналітик українського конфлікту, зазначив, що Росії не вдалося домогтися бажаних проривів минулого року, і початок 2026 року для неї невдалий. У березні російська армія втратила від 30 000 до 35 000 убитих і тяжкопоранених, не встигаючи заповнювати втрати. Цього року, за словами Кофмана, "Путіну буде важко підтримувати той самий темп, що і минулого року".

І Путін вважає Україну загрозою, тому що хоче бути частиною Європи.

"З точки зору Кремля, як неодноразово заявляли високопоставлені російські чиновники, Європа перебуває у стані війни з Росією", — пише Румер. Поки Путін веде "гібридну" кампанію таємного саботажу проти союзників України, Європа розуміє це.

Росія "може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років", — попереджав генеральний секретар НАТО Марк Рютте у своїй промові в Чатем-Хаусі в Лондоні минулого року.

Цього тижня Росія посилила тиск на Європу, оскільки її міністерство оборони попередило про можливість нанесення ударів по європейським країнам, які постачають безпілотники Україні, до групи яких входять Німеччина, Велика Британія, Швеція, Італія та Нідерланди. Росія закликала європейців перевіряти "адреси та місцезнаходження" компаній, що постачають ці безпілотники.

Дмитро Медведєв, колишній президент Росії, який, схоже, тепер спеціалізується на брязканні зброєю, у загрозливих постах у соцмережах неодноразово погрожував країнам ЄС і НАТО.

Путін — людина, схильна до ризику, що показало його вторгнення в Україну. Що, якщо він вирішить, що вікно можливостей для того, щоб кинути виклик НАТО і нав'язати новий порядок, закривається? У найзловіснішому уривку своєї доповіді Румер пише: "Якщо Путін справді має намір нав'язати континенту своє бачення європейської безпеки, він може вирішити, що час не на його боці, оскільки Європа поспішає переозброїтися, і почати атаку проти балтійського сусіда, щоб продемонструвати, що стаття 5 НАТО, по суті, є мертвою буквою".

Зараз немає гарантій, що Дональд Трамп, який постійно критикує НАТО, битиметься на боці своїх союзників по альянсу. Як пише Румер: "Трансатлантичне розлучення до того, як Європа зміцнить свою звичайну оборону і розв'яже проблему стримування ядерних загроз з боку Росії без американської ядерної парасольки, створить вікно можливостей для Володимира Путіна для реалізації своїх амбіцій".

Ще 2023 року європейські розвідки попереджали, що Росія може напасти на ЄС і НАТО. Але припускали, що це станеться у 2025 році.