Маленькая победоносная война против НАТО: почему Путин может напасть на Европу, воюя в Украине

Бывший агент разведки США в России полагает, что лидер Кремля оказался в безвыходном положении. И, загнанный в угол, он может напасть на страны НАТО, чтобы продемонстрировать хоть какой-то успех на поле боя. Что, конечно, тоже может закончится провалом.

Юджин Румер, бывший сотрудник национальной разведки США в России, который сейчас работает в Фонде Карнеги, еще в марте опубликовал доклад, название которого отражает его основную мысль: "Воинственная и осажденная: Россия после войны с Украиной". С ним ознакомились журналисты Washington Post.

Владимир Путин, который всегда был параноиком, весной 2026 года чувствует себя загнанным в угол. Его армия находится в тупике в Украине и терпит потери. Он бессилен помочь Ирану, одному из немногих своих союзников. А его лучшего друга в Европе, венгра Виктора Орбана, сменил на посту премьер-министра Петер Мадьяр.

Если вы Путин, чувствующий себя настолько подавленным, вы, возможно, начинаете задумываться о следующей войне — против Европы — даже несмотря на то, что продолжаете воевать в Украине. Румер отмечает, что для Путина открылось "окно возможностей", так как европейские страны полностью перевооружатся, до того, как Украина разработает новое оружие, способное поражать цели еще глубже в России, и пока президент США Дональд Трамп, находится в Белом доме и обращается с НАТО как с боксерской грушей.

Румер предупреждает: "Вторгшись в Украину под ложным предлогом необходимости обезопасить свой западный фланг, Россия готова выйти из войны менее защищенной, более озлобленной и более опасной для Европы, чем до войны. Представления о ней как об угрозе будут бросать длинную тень на Европу".

На этой неделе Румер и его коллеги из Фонда Карнеги объяснили в интервью, почему главной угрозой безопасности для Запада остается война в Украине, несмотря на хаос, вызванный иранским конфликтом.

"Я исхожу из глубокой убежденности в том, что Европа — важнейший театр военных действий для России. Именно там будут сосредоточены усилия Путина", — сказал Румер. Пока Путин жив, добавил он, Украина будет "незавершенным делом".

Майкл Кофман, еще один старший научный сотрудник Фонда Карнеги и, возможно, самый осведомленный военный аналитик украинского конфликта, отметил, что России не удалось добиться желаемых прорывов в прошлом году, и начало 2026 года для нее неудачное. В марте российская армия потеряла от 30 000 до 35 000 убитых и тяжелораненых, не успевая восполнять потери. В этом году, по словам Кофмана, "Путину будет трудно поддерживать тот же темп, что и в прошлом году".

И Путин считает Украину угрозой, потому что хочет быть частью Европы.

"С точки зрения Кремля, как неоднократно заявляли высокопоставленные российские чиновники, Европа находится в состоянии войны с Россией", — пишет Румер. Пока Путин ведет "гибридную" кампанию тайного саботажа против союзников Украины, Европа понимает это.

Россия "может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет", — предупреждал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своей речи в Чатем-Хаусе в Лондоне в прошлом году.

На этой неделе Россия усилила давление на Европу, поскольку ее министерство обороны предупредило о возможности нанесения ударов по европейским странам, поставляющим беспилотники Украине, в группу которых входят Германия, Великобритания, Швеция, Италия и Нидерланды. Россия призвала европейцев проверять "адреса и местонахождение" компаний, поставляющих эти беспилотники.

Дмитрий Медведев, бывший президент России, который, похоже, теперь специализируется на бряцании оружием, в угрожающих постах в соцсетях неоднократно угрожал странам ЕС и НАТО.

Путин — человек, склонный к риску, что показало его вторжение в Украину. Что, если он решит, что окно возможностей для того, чтобы бросить вызов НАТО и навязать новый порядок, закрывается? В самом зловещем отрывке своего доклада Румер пишет: "Если Путин действительно намерен навязать континенту свое видение европейской безопасности, он может решить, что время не на его стороне, поскольку Европа спешит перевооружиться, и начать атаку против балтийского соседа, чтобы продемонстрировать, что статья 5 НАТО по сути является мертвой буквой".

Сейчас нет гарантий, что Дональд Трамп, постоянно критикующий НАТО, будет сражаться на стороне своих союзников по альянсу. Как пишет Румер: "Трансатлантический развод до того, как Европа укрепит свою обычную оборону и решит проблему сдерживания ядерных угроз со стороны России без американского ядерного зонтика, создаст окно возможностей для Владимира Путина для реализации своих амбиций".

Еще в 2023 году европейские разведки предупреждали, что Россия может напасть на ЕС и НАТО. Но предполагали, что это случиться в 2025 году.