Война в Украине должна закончиться до 2030 года: прогноз начальника штаба ВС Бельгии

Фредерик Вансина, бельгийский летчик-истребитель и генерал, нынешний начальник штаба Вооруженных сил Бельгии, уверен, что даже если США выведут свои войска из Европы, то Путину все равно не удастся выиграть войну. Но у ЕС есть время подготовиться только благодаря Украине.

Генерал ВВС Фредерик Вансина поделился своими соображениями о ходе американо-израильского наступления на Иран, и заявил в интервью газете Le Soir, что эта война не должна затмевать войну в Украине.

Его французский коллега, Фабьен Мандон подтвердил, что главная угроза, за которой следует следить, — это Россия, которая может начать наступление в недалеком будущем. В Бельгии разделяют это мнение. Они напомнили, что у иранцев есть ракеты большой дальности; в конце концов, они атаковали стратегический остров Диего-Гарсию.

"Пока это не Брюссель, но скоро это произойдет. Но я полностью согласен: наше основное внимание по-прежнему сосредоточено на войне в Украине, которая находится всего в двух с половиной часах полета от нас. Конфликт на данный момент зашел в тупик, но там все еще дислоцировано от 650 000 до 700 000 опытных российских солдат, в России функционирует военная экономика, ежедневно производящая военную технику, и российская риторика остается воинственной и наступательной", — заявил Вансина.

Нынешний начальник штаба Вооруженных сил Бельгии напомнил, что в РФ "только что признали "Нарвскую Народную Республику" в Эстонии. А Владимир Путин уже публично заявил о своем стремлении создать армию численностью полтора миллиона человек. Но он поспешил заявить, что не ожидает полномасштабного российского нападения на Бельгию "сегодня вечером, завтра, послезавтра, через месяц или даже через год".

"Но мы не должны обманывать себя. Как только конфликт в Украине закончится, нам нужно будет быть достаточно сильными в Европе, чтобы сдерживать россиян. И все это на фоне наших нынешних отношений с Соединенными Штатами. Поэтому на наши плечи ложится все большая ответственность. К 2030 году, если мы продолжим двигаться по нынешней траектории, мы станем намного сильнее, чем сегодня. А к 2035 году, я считаю, эта (европейская) стратегическая автономия достижима, если бюджеты будут продолжать расти. К сожалению, нынешних 2% будет недостаточно. Нам еще предстоит много работы", — признался Фредерик Вансина в том, что оборонная промышленность в Европе развивается слишком медленно.

По его словам, 2030 год станет сложным периодом для Европы. К этому моменту, считает Вансина, война в Украине закончится, но Россия останется со своей огромной армией численностью от 650 000 до 700 000 опытных военнослужащих.

Фредерик Вансина и генерал-майор ВСУ Андрей Гнатов Фото: Генштаб ЗСУ

"Поэтому в 2030 году мы должны быть в состоянии сказать Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы. У нас еще есть несколько лет впереди. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые выигрывают это время для нас. Вот почему мы так сильно их поддерживаем", — заключил Вансина.

При этом пока статус американских войск, дислоцированных в Европе, остается неясным. Из Бельгии подразделения пока не выводят. Американские истребители F-35 остаются на базах в Лейкнит и Авиано.

"Мы просим американцев в рамках НАТО — предоставить нам график вывода, который мы до сих пор не получили, если вывод вообще состоится", — рассказал Вансина, напомнив, что Конгресс принял закон, устанавливающий, что американцы не могут сократить численность своих войск в Европе до менее чем 70 000–80 000 человек.

