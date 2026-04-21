"Мы знаем, чем все закончится": Путин сделал заявление о завершении войны и буферной зоне в Украине

Владимир Путин взялся подбадривать армию РФ и общество после последних неудач на поле боя и блокировки интернета в РФ.

Российский диктатор сделал новое заявление об итогах так называемой специальной военной операции. По его словам, победа будет за Россией. Об этом он сказал во время очередной встречи, сообщает "Интерфакс" в РФ.

"А то, что победа будет за нами, никто не сомневается, я думаю, что и враг тоже. Да, там просто думают, как это все оформить. Ну посмотрим. Однако боевые действия — это всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а просто будем реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили", — сказал Путин.

Также Путин высказался о продолжении создания буферной зоны в Украине

"Вот та зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно создается на сопредельной территории. Мы так и дальше будем действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов", — заявил диктатор.

Напомним, что в России власти начали смягчать ограничения доступа к интернету после волны недовольства среди населения и бизнеса, что сказалось даже на рейтингах кремлевского главы Владимир Путин. Опасения политических последствий накануне выборов заставили Кремль пересмотреть жесткую политику цифрового контроля.

Также Российский диктатор вдруг исчез из публики. Последний раз Путина видели на людях 10 дней назад.

Следовательно, сразу появились сообщения о якобы ухудшении здоровья главы Кремля, но есть также версия, что российский президент бросил публичные мероприятия на фоне слухов о государственном перевороте в России.