Путин 10 дней не выходит из кабинета: элиты могут готовить переворот, — СМИ

Российский диктатор вдруг исчез из публики. Последний раз Путина видели на людях 10 дней назад.

Следовательно, сразу появились сообщения о якобы ухудшении здоровья главы Кремля, но есть также версия, что российский президент бросил публичные мероприятия на фоне слухов о государственном перевороте в России. Об этом пишет таблоид Daily Star.

Путин пришел на богослужение на Пасху: почему он исчез

Издание пишет, что последние фотографии с Путиным опубликовали 10 дней назад, когда он посещал богослужение на Пасху, и это был последний раз, когда его видели за пределами Кремля. Кремль сообщает, что он проводил встречи в своем кабинете, но на внешний мир диктатор не выходил.

"На фотографиях Путин стоит в величественном, пышно украшенном соборе, держа в руке зажженную красную свечу. Одетый в темный костюм с малиновым галстуком, президент выглядел несколько отстраненным, участвуя в религиозной церемонии. На фото он стоит рядом с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В разные моменты службы Путин крестится, поправляет воротник и тихо разговаривает с мэром", — пишет СМИ.

Хотя Кремль традиционно отвергает любые предположения о проблемах со здоровьем Путина как абсолютно безосновательные, но его недавнее исчезновение из ежедневных телевизионных трансляций и запланированных встреч спровоцировало ряд новых слухов, что с диктатором не все хорошо.

"Операция "Сумерки": кто пытался совершить переворот в РФ

Издание пишет, что несколько дней назад появлялись информация о государственном перевороте в РФ. Якобы разгневанная и уставшая от действий Путина верхушка Кремля готовила план его устранения.

Известный критик Путина Игорь Эйдман утверждает, что впервые за десятилетие динамика власти начинает поворачиваться против Путина. Ведь интересы его близкого окружения "фундаментально не соответствуют интересам диктатора".

Эйдман говорит, что беспрецедентная и сложная ситуация, которая есть сейчас в России, создаст "очень опасную ситуацию" для администрации Путина

Также в разведке Эстонии указывают на то, что Путин может столкнуться с борьбой за власть под названием "Операция "Сумерки". Ведь в стране нарастают проблемы, поэтому экономические, политические и военные деятели восстают против него, чтобы сохранить собственное состояние.

Несмотря на то, что олигархи и известные бизнесмены исторически играли основополагающую роль в сохранении власти Путина в России. После вторжения в Украину и четыре года войны, санкций, состояние многих самых богатых людей страны подверглись сокрушительным ударам.

Напомним, что США предупреждают, что Путин готовится к ядерной атаке на спутники. Генерал Стивен Вайтинг, глава Космического командования США, заявил, что администрация Дональда Трампа "очень обеспокоена" планами Кремля. Ведь атака на спутники погрузит весь мир в хаос.

Также в ночь на 20 апреля в Москве заметили, как якобы кортеж российского президента Владимира Путина срочно отправился в Кремль. Кадры с якобы срочной поездкой кортежа главы Кремля выложили российские Telegram-каналы.