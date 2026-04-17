"Перл-Харбор в космосе": США предупреждают, что Путин готовится к ядерной атаке на спутники

Генерал Стивен Уайтинг, глава Космического командования США, заявил, что администрация Дональда Трампа "очень обеспокоена" планами Кремля. Так как атака на спутники погрузит весь мир в хаос.

"Они подумывают о размещении на орбите ядерного противоспутникового оружия, которое поставит под угрозу все спутники на низкой околоземной орбите, и это был бы результат, который мы просто не можем допустить", - заявил глава Космического командования США и отметил, что Россия остается развитой космической державой и продолжает инвестировать в противокосмическое оружие, пишет Daily Mail.

На вопрос о том, почему Россия хочет разместить ядерное оружие в космосе, он ответил: "С российской точки зрения, они смотрят на Соединенные Штаты, на НАТО и видят там превосходство в обычных вооружениях", а потому новые способы атак на США и страны НАТО, такие, как нейтрализация их космических возможностей, помогают им уравнять шансы на поле боя. И атака в космосе будет похожа на атаку на Перл-Харбор во время Второй мировой войны.

Если это правда, то это будет серьезным нарушением Договора о космическом пространстве, участником которого является Россия.

Это также стало бы последним шагом в развитии российской стратегии усиления агрессии в космосе, которая, по словам Уайтинга, включает в себя "постоянное подавление спутниковой связи и GPS" в таких масштабах, что это ставит под угрозу "гражданские авиалайнеры".

В свете усиления агрессии России главы ЕС и НАТО сегодня обсудили усилия по наращиванию европейского вооружений, в то время как президент США Дональд Трамп выразил сомнение в приверженности Вашингтона трансатлантическому альянсу.

"Нам нужно больше инвестировать, больше производить и делать и то, и другое быстрее", — сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с главой НАТО Марком Рютте.

Европейские страны прилагают все усилия для укрепления своих вооруженных сил в условиях войны России против Украины и давления со стороны Трампа.

Опасения по поводу роли Вашингтона в НАТО усилились после того, как непостоянный президент США пригрозил выйти из альянса в знак протеста против реакции Европы на его войну в Иране.

В прошлом году союзники по НАТО пообещали увеличить основные расходы на оборону до 3,5% ВВП, чтобы смягчить критику Трампа о том, что Европа тратит на оборону недостаточно.

Однако продолжают поступать жалобы на то, что европейская оборонная промышленность не успевает за темпами развития и не в состоянии удовлетворить новые, более высокие требования, несмотря на ряд инициатив со стороны ЕС.

Представители НАТО заявляют, что вопрос промышленного производства станет одной из центральных тем предстоящего саммита альянса в Анкаре.

Рютте, который на прошлой неделе провел переговоры с Трампом в Вашингтоне, уже сообщил, что "более сильная Европа означает более сильное НАТО".

Напомним, в ночь на 17 апреля россияне осуществили запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военными спутниками. Пуск ракеты состоялся с военного аэродрома "Плесецк" в Архангельской области.

А российский пропагандист Владимир Соловьев грозился взорвать ядерную бомбу в космосе, чтобы уничтожить вражеские спутники, как и спутники Илона Маска.