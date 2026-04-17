Россия запустила в космос ракету "Союз" с военными спутниками: что известно

В ночь на 17 апреля россияне осуществили запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военными спутниками.

Пуск ракеты состоялся с военного аэродрома "Плесецк" в Архангельской области России. Об этом около 03:00 часов сообщило российское издание "Интерфакс" со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.

"Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил был осуществлен запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами, запущенными в интересах Министерства обороны России", — говорится в сообщении.

Российское Минобороны заявляет, что старт состоялся "в штатном режиме". Отмечается, что ракета "взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса космодрома".

Відео дня

Предыдущий подобный запуск РФ осуществила с Плесецка 3 апреля. Российское СМИ "РИА Новости" писало, что Минобороны РФ запустило ракету "Союз-2.1а", которая также вывела военный спутник.

24 марта издание Defence Express писало о "тревожном звоночке", поскольку российская компания "Бюро 1440" сообщила о запуске космической ракетой "Союз 2.1б" на низкую околоземную орбиту первой партии из 16 спутников группировки "Рассвет". Они предназначены для создания сети спутниковой связи Starlink, доступа к которой россиян лишили.

Аналитики считают подобные действия первым серьезным шагом россиян к созданию полноценного аналога Starlink. Сообщалось, что "Бюро 1440" планирует до конца 2027 года вывести на орбиту около 300 таких спутников, что потребует 19 запусков ракет "Союз 2.1б". К 2035 году компания хочет развернуть 900 таких спутников.

16 апреля издание The Times сообщало, что РФ хочет разместить на орбите Земли ядерное оружие.

Напомним, в марте издание Texty писало, что территорию Украины сканируют десятки раз в сутки: РФ вывела на орбиту сотни спутников.