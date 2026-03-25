Территорию Украины сканируют десятки раз в сутки: РФ вывела на орбиту сотни спутников, — СМИ

Россия активно использует спутниковую разведку для наблюдения за территорией Украины. В частности, для этого враг привлекает как собственные орбитальные аппараты, так и коммерческие снимки западных компаний. Интенсивность такого мониторинга настолько высока, что украинская территория фактически находится под постоянным наблюдением из космоса.

Как говорится в исследовании издания Texty, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия вывела на низкую околоземную орбиту 150 новых спутников. Всего сейчас, по данным CelesTrak, вокруг Земли вращаются 253 российских спутника на низких орбитах, которые могут использоваться для разведки и наблюдения.

Основное внимание исследователи сосредоточили именно на аппаратах низкой околоземной орбиты (LEO), поскольку они обеспечивают детальное изображение поверхности и быструю передачу сигналов. В то же время установить точное назначение всех спутников сложно, ведь Россия часто скрывает их реальные функции, маскируя военные аппараты под гражданские или научные.

Відео дня

Из-за особенностей орбитального движения спутников "слепые зоны" практически отсутствуют. Пока аппарат совершает оборот вокруг планеты, Земля под ним вращается, поэтому каждый следующий пролет происходит над новым участком поверхности. В результате любой спутник рано или поздно проходит над территорией Украины, вопрос заключается лишь во времени и объеме зафиксированной информации.

Россия активно использует спутниковую разведку на наблюдением за Украиной Фото: Скриншот

По классификации исследователей, российские спутники выполняют различные функции. В частности, 12 аппаратов занимаются радиотехнической разведкой, перехватывая электромагнитные сигналы, еще 7 — ведут оптическую разведку с высоким разрешением снимков. Наибольшую долю составляют спутники военной связи — 54 единицы, которые обеспечивают координацию между подразделениями. Отдельно выделяют 4 экспериментальных аппарата, а назначение еще 165 спутников остается неизвестным.

Важную роль в войне также играет навигационная система ГЛОНАСС, которая работает на высших орбитах и используется для наведения российских ракет и дронов. Кроме того, по оценкам экспертов, Россия может иметь спутники с радарами с синтезированной апертурой (SAR), способные "видеть" сквозь облака и работать при любых погодных условиях.

Моделирование движения спутников за период с 10 по 17 января показало чрезвычайно высокую интенсивность пролетов над Украиной. По оценкам, территория государства может сканироваться десятки раз в сутки, что значительно усложняет сокрытие военных объектов и техники.

Дополнительным фактором является сотрудничество России с Китаем в космической сфере. Китай имеет значительно большую орбитальную группу — более тысячи спутников на низкой орбите. В случае передачи данных это позволяет России существенно компенсировать недостаток собственных разведывательных возможностей. Также российская сторона может покупать спутниковые снимки у западных коммерческих компаний.

В то же время эксперты отмечают, что даже при таких условиях существуют эффективные способы противодействия. В частности, одним из действенных методов является использование муляжей техники и объектов, которые сложно отличить от реальных целей из космоса. Кроме того, знание орбит спутников позволяет планировать перемещение техники в периоды их отсутствия или в условиях плотной облачности, что ограничивает возможности оптической разведки.

Также Фокус писал, что Россия запустила 16 спутников "Рассвет", которые должны обеспечить собственную систему космической связи без участия Starlink. Однако для полной замены Starlink России понадобится более 250 аппаратов, и это может занять более 40 лет.

Ранее сообщалось, что Россия передает Ирану координаты кораблей и самолетов США на Ближнем Востоке. По оценкам экспертов, это свидетельствует о косвенном участии Москвы в войне на стороне Тегерана.