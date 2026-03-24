Минобороны РФ вывело на орбиту 16 спутников "Рассвет", которые заменят Starlink (видео)

Российская компания "Бюро 1000" потратила три года на подготовку, но все же запустила в космос спутники "Рассвет", заявили росСМИ. Чтобы получить систему спутниковой связи вместо Starlink, Российской Федерации может понадобиться более 40 лет. Как Минобороны РФ пытается восстановить доступ к современным коммуникациям, обрезанных Украиной?

В ночь на 23 марта Россия запустила ракету-носитель, которая вывела на орбиту 16 спутников "Рассвет", написало росСМИ "Агентство Новости". Соответствующую информацию опубликовала в Telegram-канале компания "Бюро 1140", которая первые единичные спутники вывела на орбиту в 2023 году, а затем искала комплектующие, чтобы начать серийные пуски. На видео с кадрами пуска — российский аппарат, который удаляется от корпуса ракетоносителя. Видим светлый корпус и оборудование, которое, как надеются, будет предоставлять россиянам доступ к сети Интернет без участия американской компании SpaceX.

В заметке "Бюро 1440" указано, что событие произошло в 20 ч 24 мин 23 марта. Уверяют, что все спутники управляются центром управления: пока планируют провести проверку бортовых систем и только тогда начнут "раздавать" доступ к связи. Компания напомнила, что ранее проводила только экспериментальные пуски. Уточнило, что путь от первых аппаратов до 16 готовых "Рассветов" занял 1000 дней (то есть три года). На портале компании указано, что спутники будут находиться на высоте 800 км, будут давать скорость 1 Гб/с, задержка сигнала 70 мс.

РосСМИ уточнило, что ракета-носитель стартовала с космодрома "Плесецк". Отмечается, что в 2023 году состоялось тестирование отдельных систем, в 2024 — освоение 5G и межорбитальной лазерной связи. Кроме того, выяснилось, что для полноценной замены Starlink россияне должны иметь 250 таких спутников, то есть провести еще 15-16 пусков партиями по 16 аппаратов (может занять до 40 лет, если паузы между пусками буду по 1000 дней).

Starlink и ВС РФ — детали

Заметим, 26 января медиа "Экономическая правда" написала, что компания "Бюро 1140" отложила запуск спутников, поскольку из-за санкций против РФ не успела собрать все спутники. При этом в сентябре 2025 года российские власти заявляли, что будут иметь 300 таких аппаратов до конца года. Между тем "Агентство Новости" привело комментарии ряда российских Z-блогеров, которые говорили о необходимости "суверенной" спутниковой связи, не зависящей от Запада, еще летом 2025 года, и особенно громко возмущались ситуации 1 февраля 2026 года, когда Украина заблокировала Starlink.

Отметим, в конце 2025- в начале 2026 года военные ВСУ рассказали о появлении терминалов Stalink на дронах ВС РФ различных типов, благодаря чему они получили возможность залетать далеко вглубь украинской территории. В частности, такие возможности получили "Молнии", БК-35, "Шахеды" и тому подобное. Один из случаев произошел в январе 2026 года, когда российский ударный "Шахед" врезался в пассажирский поезд в 50 км от линии фронта. После этого министр обороны Михаил Федоров обратился к владельцу компании SpaceX Илону Маску и договорился о системе регистрации терминалов ВСУ и о блокировании российской аппаратуры.

