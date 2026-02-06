Армия на одном сигнале: как Starlink превратился в проблему для России

После блокировки незарегистрированных терминалов Starlink российская армия столкнулась с заметными проблемами в координации на фронте — на отдельных направлениях штурмы остановились полностью. Фокус выяснил, как отключение спутниковой связи повлияло на боевые действия, почему это стало болезненным ударом для РФ и почему даже такой эффект не означает стратегического перелома.

После того как в Украине начали блокировать доступ к спутниковому интернету Starlink для незарегистрированных устройств, российские войска столкнулись с серьезными проблемами в координации на передовой, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным военного ведомства, в результате отключения Starlink у ряда подразделений противника значительно уменьшилось количество штурмовых действий по линии фронта, а на отдельных направлениях атаки вообще прекращались.

"На многих участках остановлены штурмовые действия", — отметил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, незарегистрированные терминалы, которые использовали россияне для связи и координации — в частности для управления беспилотниками и боевыми группами — перестали работать.

Відео дня

Украинские военные подтверждают, что блокировка Starlink дала преимущество обороне на отдельных участках фронта. По словам бойцов на Запорожском направлении, после массовых отключений наблюдается снижение интенсивности атак российских FPV-дронов и общая дезориентация противника.

Напомним, инициатива ограничить использование Starlink стала частью договоренностей между украинской стороной и компанией SpaceX, которая ввела проверку и "белый список" для терминалов, работающих на территории Украины. Незарегистрированные устройства автоматически выключаются, чтобы предотвратить их использование российскими войсками.

Starlink — не панацея: почему Украине нужны дублирующие и защищенные каналы связи

Авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский предостерегает: несмотря на очевидный тактический эффект от блокирования Starlink для российских войск, Украина не может позволить себе зависимость от одного канала связи.

По его словам, даже при наличии всех возможностей и усилий со стороны нынешнего руководства Министерства обороны, вопрос резервных и дублирующих каналов коммуникации остается критическим.

"Starlink — это быстрый и относительно дешевый инструмент для развертывания связи. Но надо понимать, что на его работу могут влиять не только политические или технические решения, но и природные явления. Поэтому в любом случае нам необходимо иметь альтернативные, дублирующие каналы связи", — отмечает Фокусу эксперт.

Храпчинский подчеркивает: даже положительный эффект от паники и дезорганизации в российских подразделениях не должен создавать иллюзию полной безопасности.

Отдельно он обращает внимание на вопрос защищенности каналов передачи данных. По его мнению, Starlink не должна использоваться как "открытая" интернет-связь.

"Мы должны активно поднимать тему шифрованной и закрытой связи. Даже Starlink должен работать через дополнительные средства защиты — условно говоря, в закрытых сетях, которые врагу будет чрезвычайно сложно взломать", — объясняет он.

Удар по системе управления РФ: эффект отключения Starlink и его уязвимые места

Комментируя последствия блокировки Starlink для российских войск, эксперт отмечает, что эффект оказался настолько ощутимым именно потому, что РФ заранее сделала на эту технологию ставку.

По словам Храпчинского, российская армия длительное время массово закупала терминалы Starlink в обход санкций и ограничений, постепенно выстраивая вокруг них систему управления войсками.

"Количество Starlink у россиян стало настолько большим, что их начали использовать не только для связи штабов, но и непосредственно для боевых действий — в частности на "Италмасах" и "Молниях" для точечных ударов", — объясняет он.

Более того, по словам эксперта, появились беспилотники, конструкция которых уже штатно предусматривала интеграцию терминалов Starlink.

"Фюзеляжи проектировались с возможностью встроить Starlink как стандартный элемент. То есть вся логика управления и передачи данных была завязана именно на этой системе", — отмечает Храпчинский.

Впрочем, эксперт предостерегает от чрезмерного оптимизма и обращает внимание на потенциальные уязвимости новой системы ограничений. По его словам, существует как минимум два риска: возможная утечка или взлом "белых списков", а также зависимость от централизованного управления доступом.

Вместе с тем Храпчинский напоминает, что работа Starlink в Украине регулируется трехсторонними договоренностями между Минобороны, Пентагоном и SpaceX, которые предусматривают не только предоставление связи, но и дополнительные возможности, которые уже были публично озвучены.

Отдельно эксперт отмечает: блокировка Starlink не означает, что Россия останется без альтернатив.

"Не будет Starlink — появится китайско-иранский аналог. Если не будет и этого — россияне начнут активнее развивать собственную военную спутниковую связь или использовать другие спутниковые интернет-решения. Проблема лишь в том, что скорость передачи данных там не позволяет решать оперативные задачи", — объясняет он.

По словам Храпчинского, нынешняя ситуация — это скорее временное "окно возможностей", а не стратегический перелом.

Оценивая перспективы на фронте, эксперт призывает к сдержанности в прогнозах. Он не считает, что проблемы со связью автоматически приведут к обвалу фронта РФ в случае украинского наступления.

"Я не был бы таким оптимистичным относительно быстрого "посыпания" фронта. Но мы вполне можем остановить продвижение российских войск и сорвать их наступательные планы. Российская армия продолжает наступать массово, "мясом", но это не означает эффективность", — заключает Храпчинский.

Напомним, 4 февраля Сергей "Флеш" объяснял, почему нужно носить Starlink в ЦПАУ.

2 февраля министр обороны Михаил Федоров сообщал, почему в Украине создадут "белый список" Starlink.