Армія на одному сигналі: як Starlink перетворився на проблему для Росії

Після блокування незареєстрованих терміналів Starlink російська армія зіткнулася з помітними проблемами у координації на фронті — на окремих напрямках штурми зупинилися повністю. Фокус з'ясував, як відключення супутникового зв'язку вплинуло на бойові дії, чому це стало болючим ударом для РФ і чому навіть такий ефект не означає стратегічного перелому.

Після того як в Україні почали блокувати доступ до супутникового інтернету Starlink для незареєстрованих пристроїв, російські війська зіткнулися з серйозними проблемами у координації на передовій, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними військового відомства, внаслідок вимкнення Starlink у ряду підрозділів противника значно зменшилась кількість штурмових дій по лінії фронту, а на окремих напрямках атаки взагалі припинялись.

"На багатьох ділянках зупинені штурмові дії", — зазначив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, незареєстровані термінали, які використовували росіяни для зв'язку й координації — зокрема для управління безпілотниками та бойовими групами — перестали працювати.

Українські військові підтверджують, що блокування Starlink дало перевагу обороні на окремих ділянках фронту. За словами бійців на Запорізькому напрямку, після масових відключень спостерігається зниження інтенсивності атак російських FPV-дронів та загальна дезорієнтація супротивника.

Нагадаємо, ініціатива обмежити використання Starlink стала частиною домовленостей між українською стороною та компанією SpaceX, яка запровадила перевірку та "білий список" для терміналів, що працюють на території України. Незареєстровані пристрої автоматично вимикаються, щоб запобігти їх використанню російськими військами.

Starlink — не панацея: чому Україні потрібні дублюючі та захищені канали зв'язку

Авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський застерігає: попри очевидний тактичний ефект від блокування Starlink для російських військ, Україна не може дозволити собі залежність від одного каналу зв'язку.

За його словами, навіть за наявності всіх можливостей та зусиль з боку нинішнього керівництва Міністерства оборони, питання резервних і дублюючих каналів комунікації залишається критичним.

"Starlink — це швидкий і відносно дешевий інструмент для розгортання зв'язку. Але треба розуміти, що на його роботу можуть впливати не лише політичні чи технічні рішення, а й природні явища. Тому в будь-якому випадку нам необхідно мати альтернативні, дублюючі канали зв'язку", — наголошує Фокусу експерт.

Храпчинський підкреслює: навіть позитивний ефект від паніки та дезорганізації в російських підрозділах не повинен створювати ілюзію повної безпеки.

Окремо він звертає увагу на питання захищеності каналів передачі даних. На його думку, Starlink не має використовуватися як "відкритий" інтернет-зв'язок.

"Ми повинні активно підіймати тему шифрованого та закритого зв'язку. Навіть Starlink має працювати через додаткові засоби захисту — умовно кажучи, у закритих мережах, які ворогу буде надзвичайно складно зламати", — пояснює він.

Удар по системі управління РФ: ефект відключення Starlink та його вразливі місця

Коментуючи наслідки блокування Starlink для російських військ, експерт зазначає, що ефект виявився настільки відчутним саме тому, що РФ заздалегідь зробила на цю технологію ставку.

За словами Храпчинського, російська армія тривалий час масово закуповувала термінали Starlink в обхід санкцій та обмежень, поступово вибудовуючи навколо них систему управління військами.

"Кількість Starlink у росіян стала настільки великою, що їх почали використовувати не лише для зв'язку штабів, а й безпосередньо для бойових дій — зокрема на "Италмасах" і "Молніях" для точкових ударів", — пояснює він.

Ба більше, за словами експерта, з'явилися безпілотники, конструкція яких уже штатно передбачала інтеграцію терміналів Starlink.

"Фюзеляжі проєктувалися з можливістю вбудувати Starlink як стандартний елемент. Тобто вся логіка управління й передачі даних була зав'язана саме на цій системі", — зазначає Храпчинський.

Втім, експерт застерігає від надмірного оптимізму й звертає увагу на потенційні вразливості нової системи обмежень. За його словами, існує щонайменше два ризики: можливий витік або злам "білих списків", а також залежність від централізованого управління доступом.

Разом із тим Храпчинський нагадує, що робота Starlink в Україні регулюється тристоронніми домовленостями між Міноборони, Пентагоном і SpaceX, які передбачають не лише надання зв'язку, а й додаткові можливості, що вже були публічно озвучені.

Окремо експерт наголошує: блокування Starlink не означає, що Росія залишиться без альтернатив.

"Не буде Starlink — з'явиться китайсько-іранський аналог. Якщо не буде й цього — росіяни почнуть активніше розвивати власний військовий супутниковий зв'язок або використовувати інші супутникові інтернет-рішення. Проблема лише в тому, що швидкість передачі даних там не дозволяє вирішувати оперативні задачі", — пояснює він.

За словами Храпчинського, нинішня ситуація — це радше тимчасове "вікно можливостей", а не стратегічний перелом.

Оцінюючи перспективи на фронті, експерт закликає до стриманості в прогнозах. Він не вважає, що проблеми зі зв'язком автоматично призведуть до обвалу фронту РФ у разі українського наступу.

"Я не був би таким оптимістичним щодо швидкого "посипання" фронту. Але ми цілком можемо зупинити просування російських військ і зірвати їхні наступальні плани. Російська армія й далі наступає масово, "м'ясом", але це не означає ефективність", — підсумовує Храпчинський.

