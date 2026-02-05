Росіянам заблокували Starlink: у Генштабі розповіли, як це вплинуло на бойові дії

Після блокування Starlink у росіян виникли проблеми на полі бою, зокрема ЗС РФ довелося значно зменшити кількість штурмів по лінії фронту.

Подекуди на фронті взагалі припинилися російські штурми через відключення Starlink. Цю інформацію повідомили джерела "Радіо Свобода" у Генеральному штабі Збройних сил України.

У вечірньому зведенні Генштабу про ситуацію на полі бою йдеться, що загалом упродовж доби між Силами оборони та російською армією відбулося 140 бойових зіткнень. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках військові відбили одну атаку ворога, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі намагалися штурмувати українські позиції.

На Лиманському напрямку Сили оборони зупинили вісім атак, а на Слов'янському ворог намагався 8 разів просунутися уперед. На Костянтинівському напрямку кількість ворожих штурмів за минулу добу сягнула 17. На Покровському та Гуляйпільському напрямках ЗС РФ здійснили по 27 та 22 атаки відповідно.

Блокування Starlink росіянам: що відомо

Інформацію про блокування Starlink першими повідомили російські воєнкори. Вони скаржилися у мережі на нібито масштабний збій супутникового інтернету після домовленості України і SpaceX про блокування незареєстрованих терміналів.

Зазначалося, що зв'язок втратили не лише дальні безпілотники, які ЗС РФ застосовують для ударів по Україні, а й російська армія на передовій. Самі росіяни також писали про зупинення штурмів на деяких ділянках внаслідок цього.

Російський пропагандист Володимир Соловйов в етері на телебаченні продовжив скарги воєнкорів. Він у своїй звичній манері почав погрожувати ударом по заводах мільярдера Ілона Маска у США.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов 5 лютого повідомляв, що ЗС РФ призупинили штурмові дії на лінії фронту через блокування Starlink.

